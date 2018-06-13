Футбол на крови: серия ярких рисунков перед стартом ЧМ-2018

Завтра, 14 июня, на территории страны-оккупанта России стартует чемпионат мира по футболу, который продлится месяц. Аккурат к открытию мундиаля украинский художник Андрей Ермоленко создал серию постеров для привлечения внимания мирового сообщества к агрессивной политике путинского режима.

Неравнодушные граждане призывают присоединиться к акции и распространять публикации, фото и видео о недопустимости посещения мундиаля в России

Неравнодушные граждане призывают присоединиться к акции и распространять публикации, фото и видео о недопустимости посещения мундиаля в России

Автор иллюстраций вместе с многими политиками призывает бойкотировать спортивное событие, которое РФ, как в свое время нацистская Германия с Олимпиадой-1936, попытается использовать, чтобы показать миру "цивилизованное лицо".

Видеоролик группы волонтеров-расследователей преступлений РФ в Украине InformNapalm, смонтированный на основе иллюстраций Ермоленко, собрал за пару дней уже почти 120 тысяч просмотров:

Видео попало в тренды YouTube накануне старта мундиаля.

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"РФ несет ответственность за убийства тысяч людей в Сирии и в Украине, миллионы человек пострадали от агрессии России, стали вынужденными переселенцами, потеряли дома и близких. Самым резонансным для мирового сообщества стал теракт, который устроила российская армия в Донбассе: 17 июля 2014 года российскими военными был сбит самолет рейса MH17, погибли 298 человек. Учитывая эти события, цинично проводить финал чемпионата мира в Москве 15 июля, а через два дня, 17 июля, вспоминать погибших от действий российской армии", - пишут волонтеры.

Источник: liga.net

