Сутки на Донбассе прошли без потерь, 36 обстрелов

За минувшие сутки сепаратисты 36 раз нарушали режим прекращения огня, девять раз применив тяжелое вооружение, потерь среди военных нет. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил в Facebook в субботу, 16 июня.

Отмечается, что на Луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно снизилась, однако противник снова сорвал разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия.





На Дебальцевском направлении в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения ООС сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.





"На Донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям", - говорится в сообщении.





Частичного обострилась ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское, однако защитники Мариуполя надежно удерживали позиции.







