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Украина
16 июня 18, 08:49
Сутки на Донбассе прошли без потерь, 36 обстрелов
ООС
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На некоторых направлениях ситуация обострилась, а на Луганском интенсивность боев снизилась.
На некоторых направлениях ситуация обострилась, а на Луганском интенсивность боев снизилась.

За минувшие сутки сепаратисты 36 раз нарушали режим прекращения огня, девять раз применив тяжелое вооружение, потерь среди военных нет. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил в Facebook в субботу, 16 июня.

Отмечается, что на Луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно снизилась, однако противник снова сорвал разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия.

На Дебальцевском направлении в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения ООС сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.

"На Донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям", - говорится в сообщении.

Частичного обострилась ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское, однако защитники Мариуполя надежно удерживали позиции.

Напомним, за сутки 14 июня на Донбассе зафиксировали 33 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда двое украинских военных погибли, еще шесть получили ранения и были госпитализированы.
Korrespondent
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