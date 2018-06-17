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Новости
Украина
17 июня 18, 10:12
Нападения на ЛГБТ-марш националистов и церковников. ФОТО
столкновения
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Стычки прошли и с правоохранителями, и с участниками марша – более 50 человек задержаны

Утром 17 июня в украинской столице начались столкновения между правоохранителями и представителями националистической организации С14. Последние в количестве примерно 150 человек с самого утра перекрыли улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко, чтоб помешать проведению "Марша равенства". Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

- С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали, - сказано в сообщении.

 

У националистов своя версия происходящего. В С14 считают, что они просто вышли выразить мирный протест против "Марша равенства", а полиция безосновательно применила к ним силу. Об этом они сообщили на своей странице в "Фейсбуке".

- Посмотрите как защищают "сексменьшинства" и нарушают права обычных киевлян. Мирный санкционированный митинг националистов и представителей религиозных общин против ЛГБТ-парада жестко разогнали… Активисты ночевали еще со вчерашнего дня, чтобы выразить свой протест. Утром их окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом, - пишут в С14.

 

По их информации, полиция задержала 20 человек, множество получили травмы. Несмотря на это, сейчас противники марша собираются возле Владимирского собора.

Тем временем правоохранители отрапортовали о 56 задержанных. Также они отметили, что в потасовке пострадали пять их сотрудников. По факту происшествия открыто уголовное производство и проводится расследование.

 
 

Ранее европарламентарии обратились к украинским депутатам с просьбой поддержать Марш равенства в Киеве и принять конкретные шаги для защиты ЛГБТ-людей.

Марш равенства в Киеве пройдет в пятый раз. В 2017 году мероприятие побило рекорд по количеству участников. Марш поддержали более 5000 человек, тогда как на предыдущие прайды собирались не более 2 тысяч человек.

Фото: пресс-служба полиции и "C14 news - резерв"

Источник: kp.ua

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