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18 июня 18, 10:52
Климкин рассказал детали встречи в Берлине
Павел Климкин
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Нужна стратегия и вся логика последовательности миротворческой операции в Донбассе, подчеркнул министр иностранных дел
Глава МИД Павел Климкин заявил, что на встрече министров иностранных дел стран нормандской четверки (Украина, РФ, ФРГ и Франция) в Берлине, которая проходила 11 июня, удалось немного продвинуться в вопросе введения миротворцев в Донбасс. Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

"Мы хотя бы начали серьезно обсуждать миротворцев… Мы договорились, что наши команды встречаются, политические директора, и все-таки проговаривают, что возможно. Сейчас идея такая. Это будет постепенно, т.е. мы не можем начать полную операцию с самого начала. Но я четко сказал, что нужна стратегия и вся логика последовательности миротворческой операции. Без этого мы в российские ловушки по определению не идем", - подчеркнул Климкин.

По его словам, логика России в украинском Донбассе заключается в том, чтобы ничего не менять и сделать легитимным "свой протекторат".

"Наша логика – в начале безопасность, потом начинаем работать над нормальными выборами. Как будут выглядеть местные выборы? Формула выборов должна быть частью процесса возвращения Украины на Донбасс. Конечно, французы это поддерживают", - отметил Климкин.

По его словам, Россия это видит, как просто вырванную из контекста легитимизацию. "И это российская цель. И нормандская встреча свидетельствует, что Россия никуда от этого не отошла", - уточнил Климкин.


Источник: liga.net

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