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Новости
Украина
15 декабря 18, 12:06
Митрополита Агапита похитил нардеп Новинский. ВИДЕО
Митрополит Агапит
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Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика), о "принудительной доставке в Киев" которого сообщили в УПЦ МП, забрал из отеля "Подол-Плаза" оппоблоковец Вадим Новинский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Как стало известно группе "Информационное Сопротивление", вечером 14 декабря в отель "Подол-Плаза", где остановился сановник, вошел народный депутат Украины Вадим Новинский в сопровождении нескольких охранников. Через некоторое время они вышли из него с митрополитом Агапитом и уехали в неизвестном направлении", - отмечает издание.


Ранее в УПЦ распростронили информацию о том, что митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита "принудительно везут на допрос в Киев" сотрудники украинских спецслужб.
censor.net.ua
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