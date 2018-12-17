Митрополита Агапита похитил нардеп Новинский. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Как стало известно группе "Информационное Сопротивление", вечером 14 декабря в отель "Подол-Плаза", где остановился сановник, вошел народный депутат Украины Вадим Новинский в сопровождении нескольких охранников. Через некоторое время они вышли из него с митрополитом Агапитом и уехали в неизвестном направлении", - отмечает издание.





Ранее в УПЦ распростронили информацию о том, что митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита "принудительно везут на допрос в Киев" сотрудники украинских спецслужб.