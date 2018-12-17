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Украина
15 декабря 18, 17:41
Порошенко отметил роль Ющенко в получении автокефалии
Ющенко
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Президент 2005-2010 годов начал интенсивный диалог с церковью-матерью

Президент Петр Порошенко отметил роль президента 2005-2010 годов Виктора Ющенко в процессе предоставления автокефалии православной церкви в Украине. Об этом он заявил перед началом убъединительного собора для избрания предстоятеля Украинской поместной церкви.

"Я хотел бы отметить роль Виктора Ющенко, который присутствует в этом зале. И который начал интенсивный диалог с церковью-матерью", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что переговоры по автокефалии восстановили после паузы 2010-2014 годов - "сразу же с первых дней моего президентства".

Сегодня утром в Софии Киевской начался объединительный собор украинских православных церквей, где будет избран предстоятель, который и получит томос от Вселенского патриархата.

Епископ УПЦ КП Епифаний возглавил единую поместную церковь в Украине и получит томос от Вселенского патриархата.
liga.net
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