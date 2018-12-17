Победу мог бы праздновать митрополит Михаил

Начало объединительного собора задержалось на несколько часов - заседание открыли только к обеду. Cобор мог вообще не состояться.

Когда глава УПЦ КП Филарет понял, что в тайном голосовании его ближайший соратник Епифаний рискует не получить большинство голосов епископов, он решил, что конкурент Епифания внутри УПЦ КП, митрополит Луцкий Михаил, должен отказаться от борьбы за предстоятельство - чтобы конфессия выглядела монолитной. В противном случае Филарет запретил бы епископам Киевского патриархата участвовать в соборе.

Паритет двух митрополитов

Кто может победить на выборах, решалось до их проведения. В зависимости от того, открытым или тайным было бы голосование, епископы УПЦ КП по-разному распорядились бы своим голосом. При тайном - по собственной воле. При открытом - по воле Филарета. В этом - вся церковная этика смирения с позицией церкви.

Внутренний архиерейский собор Киевского патриархата прошел при открытом голосовании. Большинством голосов его участники предсказуемо поддержали кандидатуру митрополита Епифания - правую руку Филарета ("Русский мир - убивает". 10 фактов о предстоятеле новой Церкви).

Но во Вселенском патриархате настояли, что на объединительном соборе голосование должно быть тайным, без давления руководства КП. Это смешало карты сторонникам Филарета. Оказалось, что при условии тайного голосования во время собора в Софии около половины епископов УПЦ КП могут поддержать митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича). Кроме того, из-за конфликта между Епифанием и духовенством Украинской автокефальной православной церкви, Михаил мог заручиться и поддержкой епископов Уапц.

Противостояние Епифания и Уапц носит преимущественно бытовой характер. Канцелярия Уапц находится в одном здании с Киевской богословской академией, которой руководит Епифаний. Уапц обвиняет епископа в желании выгнать представителей автокефальной церкви. На первый взгляд - мелкий конфликт. Но для епископов Уапц этого было достаточно, чтобы поддержать Луцкого митрополита. То есть Михаил мог бы праздновать победу с перевесом не менее чем в десять голосов. Это подтвердили в патриархии УАПЦ

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В Уапц также негативно относятся к стилю Филарета управлять церковью, называя его "филаретовщиной", и не хотели поддерживать Епифания, как продолжателя этой традиции. Поэтому на внутреннем обсуждении в Уапц вопроса о том, за кого голосовать на соборе, симпатии к Михаилу оформились в общую позицию.

Представители Московского патриархата на объединительном соборе не имели согласованной кандидатуры. Это было ожидаемо, но окончательно стало понятно лишь сегодня, когда на собор пришли только два митрополита МП: по данным LIGA.net, это были Александр Драбинко и Симеон (митрополит Винницкий). Они не могли повлиять на результаты - ни в первом, ни во втором туре.

Победа Филарета

В течение нескольких месяцев перед проведением собора главным претендентом на предстоятельство в новой церкви в УПЦ КП видели исключительно Филарета. Избрание главой канонической православной церкви стало бы для него символичным после десятков лет звучавших из Москвы обвинений в раскольничестве. В то же время, предстоятель Уапц Макарий хоть и негласно, но тоже проявлял амбиции возглавить церковь. Однако обе кандидатуры не устраивали Константинополь. Собеседники рассказывают, что Варфоломей видел главой церкви исключительно нового человека.

Администрация президента и Вселенский патриархат смогли уговорить Филарета и Макария отказаться от предстоятельства. Но идея Филарета назначить близкого к себе человека для контроля над новой церковью - никуда не делась. В любом случае, имея 42 епископа, УПЦ КП могла рассчитывать, что их представитель возглавит церковь. И не прогадала.

Собеседники утверждают, что Константинополь был против того, чтобы новой церковью руководил приближенный к Филарету епископ. Это, в представлении Вселенского патриарха, означало риск потери влияния на Киев после передачи Томоса.

Другое опасение Варфоломея заключалось в том, что новый предстоятель из фракции Филарета может занять слишком нейтральную позицию в конфликте Вселенского патриархата с РПЦ. Константинополю был нужен более отзывчивый кандидат. Именно таким казался митрополит Михаил.

Как рассказали источники LIGA.net, перед началом собора Филарет передал экзархам и президенту, что Михаил не должен принимать участие в выборах, иначе Филарет не пустит на собор епископов УПЦ КП. Позиция сторонников Филарета основывалась на том, что Епифания, а не Михаила, поддержал архиерейский собор КП. "Порошенко и Парубий по очереди разговаривали с Михаилом, чтобы убедить его не участвовать в выборах", - рассказал LIGA.net собеседник, знакомый с ситуацией. Он не уточнил, какие аргументы приводили епископу первые лица государства. Но в результате переговоров Луцкий митрополит - согласился.

Митрополит Епифаний победил с отрывом в 20 голосов. Во втором туре объединительного собора он соревновался с Винницким митрополитом УПЦ МП Симеоном и Вышгородским епископом Владимиром из УАПЦ.

После избрания Епифаний подчеркнул, что впереди у новой церкви еще много работы. "В первую очередь, надо завершить дело объединения украинского православия", - сказал он. Митрополит имел в виду, что процесс перехода священников и верующих от Московского патриархата к УПЦ произойдет не сразу. Епифаний спорно воспринимается среди представителей проукраинского духовенства МП, а значит процесс будет более длительным.

Источник: liga.net/

