Порошенко озвучил планы Украины на ближайшие 5 лет

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко проходит в воскресенье, 16 декабря.

во вступительном слове глава государства очертил основные вехи, которые прошла Украина за последние 4,5 года.

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Начал со вчерашнего события. Ровно сто лет назад украинская власть впервые поставила вопрос об автокефалии - в декабре 1918 года. За нее убивали, оглашали анафему, но история всех расставила по местам. И случилось это вчера, 15 декабря. При этом, по словам Порошенко, впервые украинская церковь освящена Константинопольским патриархатом. Он также подтвердил, что Томос будут торжественно вручать 6 января.

Еще одно важное решение, которое объединяет XVII и XIX век, - подтверждение незаконности аннексии Московской церкви. Президент подчеркнул важность этого решения для независимости Украины, так как в каждом государстве должна быть поместная церковь.

В Брюсселе удалось продлить санкции против РФ. Идет подготовка к введению новых санкций относительно захвата моряков в Керченском проливе.

Изменения к Конституции относительно стремления Украины вступить в Евросоюз и НАТО. Он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит их во втором чтении в феврале 2019 года.

Резюмируя свое вводное слово, Петр Порошенко назвал три главные вещи, которые нужно сделать Украине в ближайшие пять лет. "Во-первых, достичь мира на основе национальных интересов Украины, не на основе капитуляции. Во-вторых, преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной и экономической блокадой со стороны России, всеми элементами российской гибридной войны. Обеспечить восстановление и рост уровня жизни простых людей. И в-третьих, достичь критериев, необходимых для вступление в Евросоюз и Североатлантического альянса. Чтобы наши заявки выглядели железобетонно аргументированными", - рассказал он.

"Следующие пять лет будут еще более важными", - подчеркнул глава государства.

В прошлый раз Петр Порошенко давал пресс-конференцию 28 февраля 2018 года. Тогда он анонсировал внесение в Конституцию изменений, в которых будут закреплены стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО.