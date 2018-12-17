Зачем Оппоблоку два кандидата на выборах?

По иронии судьбы 15 декабря, в один день с объединительным собором Украинской православной церкви прошел съезд Оппозиционного блока, который часть партии считает нелегитимным и «разъединительным». Несмотря на заявления сопредседателя партии Юрия Бойко и нардепа Сергея Левочкина, группа олигарха Рината Ахметова провела восьмой съезд партии и приняла новую редакцию устава, изменив организационную структуру ОБ. Кандидатом от Оппоблока на президентских выборах-2019 должен стать Александр Вилкул.

При этом Юрий Бойко, Сергей Левочкин и другие представители условной группы «газовиков» не были исключены из партии. Группа Левочкина заявила, что Министерство юстиции не имеет права регистрировать любые изменения в устав партии, ссылаясь на решение суда. Как прошел съезд и что происходит в рядах «оппозиционеров», - в материале LIGA.net.

ИСТОРИЯ ЦИКЛИЧНА

Партия Оппозиционный блок, она же в прошлом Партия регионов, никогда не была однородной политической силой с одним центром влияния. Ярким подтверждением этому служит тот факт, что в 2001 году ПР появилась в качестве объединения пяти партий, среди которых Партия солидарности действующего президента Петра Порошенко и партия За красивую Украину экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

После Революции достоинства часть руководства Партии регионов разбежалась за границу, а часть решила провести ребрендинг и под новым названием Оппозиционный блок участвовать во внеочередных парламентских выборах 2014 года.

Сначала главой партии единолично был экс-министр топлива и энергетики Юрий Бойко (группа олигарха Дмитрия Фирташа и экс-главы Администрации президента Сергея Левочкина), но в 2016 году был избран еще один сопредседатель Борис Колесников (группа Рината Ахметова). На этом же съезде был избран политсовет партии из 8 человек (4 человека от группы Ахметова и 4 – от Фирташа-Левочкина), который согласно уставу принимает решение о созыве съездов ОБ. При этом решение вступает в силу только за подписью двух сопредседателей.

В 2016 году из Оппоблока вышло всеукраинское объединение Центр (ныне – партия За життя) нардепа Вадима Рабиновича. В июле 2018 года в партию Рабиновича официально вступил кум президента России Владимира Путина и экс-глава АП Виктор Медведчук, а в ноябре группа Бойко-Левочкина подписала с За життя соглашение о сотрудничестве на президентских и парламентских выборах. Больше того, Рабинович отказался баллотироваться в президенты в пользу Бойко.

Во фракции Оппоблока, небольшое численное преимущество в которой за группой Ахметова, заявили о несогласованности действий Бойко с руководством партии и приняли решение исключить его и Левочкина из состава фракции. После этого группа Ахметова решила провести съезд партии, который не проводился с мая 2016 года.

СТРАСТИ ПО СЪЕЗДУ

В конце ноября региональные организации партии начали получать письма за подписью сопредседателя политисполкома Оппоблока Александра Касянюка (группа Ахметова) с сообщением о подготовке к проведению съезда партии 15 декабря.

В ответ часть руководителей региональных организаций ОБ заявила о нелигитимности проведения съезда, аргументировав тем, что, по уставу партии, решение о созыве съезда может принимать только политсовет, а он таких решений не принимал. 12 ноября вопрос о созыве съезда рассматривался политсоветом, однако не набрал нужного количества голосов (ожидаемо, 4 члена – за, 4 – против).

Несмотря на это «ахметовская» часть партии заявила, что съезд в любом случае пройдет 15 декабря. В ответ на это Бойко написал заявление в Нацполицию о подделке официальных документов партии Касянюком. По его словам, правоохранители открыли соответствующее уголовное производство. Кроме того, накануне съезда представитель группы Левочкина Сергей Ларин обратился в суд, который запретил Министерству юстиции регистрировать любые изменения в устав Оппоблока.

Изменения в учредительной документации любой партии вступают в силу только после государственной регистрации Минюстом. Поэтому решение суда должно заблокировать «рейдерский», по мнению группы Левочкина, захват партии Оппозиционный блок.

Тем не менее, 15 декабря съезд Оппоблока состоялся. Сначала он должен был пройти неподалеку станции метро Дарница, однако в итоге прошел в другом конце города – в концертном зале Freedom. Съезд решили проводить в закрытом от СМИ режиме. Немногочисленную прессу, которой удалось узнать о месте проведения съезда, не пустили погреться даже в холл заведения. Журналисты просили охранников с бейджами Оппоблока позвать кого-то из организаторов или пресс-службы, но в ответ лишь услышали: «Мы не знаем, кто здесь организатор».

Через полтора часа мероприятие закончилось, и делегаты съезда начали разъезжаться. Ожидаемо, среди гостей съезда не удалось встретить представителей Оппозиционной платформы - За життя. По информации LIGA.net, за несколько дней до съезда «газовики» думали отправить кого-то из своих представителей (предположительно, нардепа Юрия Павленко), чтобы тот заявил на съезде о незаконности происходящего. В конце концов, от этой идеи решили отказаться. «Наше присутствие на так называемом съезде лишь легитимизирует его», - сообщил собеседник LIGA.net в руководстве группы.

В тоже время телеканал Интер, который принадлежит Фирташу с Левочкиным, по окончанию съезда взял комментарий у одного из участников, а именно руководителя городской организации ОБ в Славутиче Владимира Борисова. «У меня осталось ощущение, что Оппозиционный блок сегодня превратился в какую-то тоталитарную секту. Я просил слово, мне дважды было отказано, первый раз меня просто проигнорировали, второй раз сказали: "Придешь выступать на следующем съезде", - заявил Борисов.

Брифинга по итогам съезда не было, поэтому журналистам пришлось буквально вылавливать членов партии после съезда и расспрашивать о решениях, которые были приняты. Борис Колесников заявил, что на съезде присутствовали 148 из 168 делегатов. По его словам, Юрий Бойко был зарегистрирован в качестве делегата от киевской областной организации, но не пришел.

ЧТО РЕШИЛ СЪЕЗД

На съезде Колесников предложил обсудить кандидатуру Александра Вилкула на пост президента. Как итог – на следующем съезде Оппоблока, который должен состояться в январе, партия выдвинет Вилкула кандидатом в президенты.

Восьмой съезд партии Оппозиционный блок в Киеве 15 декабря (фото - kp.ua)

Также съезд принял новую редакцию устава, изменив организационную структуру партии. Согласно изменениям, партией теперь руководят не два сопредседателя, а политсовет партии. Главой политсовета избрали Колесникова. Если раньше все документы, в том числе о созыве съезда, должны были подписываться Бойко и Колесников, то теперь достаточно подписи одного Колесникова.

Однако эти изменения в устав должен зарегистрировать Минюст для того, чтобы они вступили в законную силу. Все делегаты съезда после вопроса журналистов о юридической силе съезда и возможности регистрации принятых изменений ускоренным шагом уходили в сторону своих автомобилей. В тоже время в группе Бойко-Левочкина допускают, что Минюст зарегистрирует новую редакцию устава, несмотря на решение суда.

«У меня нет иллюзий – эта история выгодна президенту и его бизнес-партнеру (речь о Ринате Ахметове, - ред). И можно ожидать, что Минюст будет легитимизировать действия фейкового съезда», - заявил руководитель киевской ячейки Оппоблока Александр Пузанов в интервью одному из интернет-изданий.

Политолог Петр Олещук допускает, что Минюст может пойти на уступки и зарегистрирует изменения в устав: «Власти выгодно позволить Оппоблоку выдвинуть Вилкула , тем самым максимально растянув юго-восточный электорат».

Несмотря на обвинения в адрес Бойко и Левочкина о «раскольничестве» съезд не принимал решение об исключении их из партии. Собеседник LIGA.net из близкого окружения Ахметова объяснил, что партия не хочет, чтобы исключение выглядело как расправа, якобы Бойко и Левочкину очень важно показать, что это не они раскольники, а что их боятся и выгоняют из партии. Получается патовая ситуация, в которой каждая из сторон думает о репутационных рисках.

СУДЬБА ОППОБЛОКА

В крыле Ахметова поведение оппонентов поясняют желанием снизить рейтинг Оппозиционного блока. «Они хотят поломать ОБ, чтобы перетянуть электорат партии в За життя», - считает собеседник LIGA.net в руководстве группы Ахметова.

«Промышленники» не верят в шансы Бойко на президентских выборах. По их мнению, в первом туре он сможет набрать 7-8%. Наиболее достойным кандидатом от юго-востока они считают Вилкула. У Ахметова верят, что Вилкул может набрать 10% голосов. В тоже время не забывают о Мураеве и Таруте, которые работают на том же электоральном поле.

Политолог Олещук считает выдвижение Вилкула попыткой стабилизировать электорат Оппоблока. «Бойко более узнаваемый. У «ахметовских» аналогичного по значимости и присутствию в информационном пространстве кандидата нет и раскрутить они его, скорее всего, не успеют. В президентских выборах они будут принимать участие по олимпийскому принципу с расчетом защитить свои позиции перед парламентскими».

По его мнению, Оппозиционная платформа – За життя будет раскручивать мысль, что Оппоблок – это технический проект Банковой с целью ослабить единый голос юго-востока. Этот же месседж будет раскручивать и Оппоблок в отношении Бойко.

Однако, идеологических разногласий у групп нет, различия исключительно персонального характера. Поэтому политолог Олещук считает происходящее торгами под парламентские выборы, на которые делают главную ставку и Ахметов, и у Бойко, и Медведчук.

«Расколом это назвать сложно. Скорее, это очень жесткие переговоры. Я думаю, они найдут взаимопонимание, как это было миллион раз до этого», - считает Олещук.