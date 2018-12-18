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Украина
17 декабря 18, 23:25
День Саввы: что нельзя делать 18 декабря
День Саввы
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В народе этот праздник - "для мужчин"

18 декабря христиане восточного обряда отмечают День памяти преподобного Саввы Освященного.

Правила и традиции, которых украинцы придерживаются 18 декабря.

Кто такой Савва Освященный?

В народе святого Савву считают отцом «зимнего Николая». Хотя сам Савва был монахом. Он в восьмилетнем возрасте сбежал в монастырь, где и остался.

Уже в 17 лет Савва принял монашеский постриг и так искренне постился и молился, что был удостоен дара чудотворения.

Он жил отшельником в пещере, но потом вокруг этой пещеры начали собираться люди и он основал лавру (сейчас монастырь Мар Саба возле Иерусалима), а после еще несколько мужских монастырей.

Он вымаливал дождь, лечил больных и бесноватых.

Преподобный Савва написал первый устав церковных служб, так называемый «Иерусалимский”, который впоследствии приняли все православные монастыри.


День Саввы: что нельзя делать 18 декабря


Что нельзя и что нужно делать 18 декабря

Если День святой Варвары считается женским, то День Саввы Освященного – мужским. Поэтому женщины в этот день активно занимаются рукоделием.

В этот день нельзя ругаться, особенно в дороге, ибо будет беда.

Беременным не позволялось мыть голову, чтобы у ребенка хорошая память была.

Нельзя тяжело работать.

Хорошо свататься, брак будет удачным.

Если человек родился в День Саввы, то будет очень трудолюбивым.

Если кто-то умер 18 декабря, то в течение года «заберет кого-то из родни».
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