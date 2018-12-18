День Саввы: что нельзя делать 18 декабря

Правила и традиции, которых украинцы придерживаются 18 декабря.
Кто такой Савва Освященный?
В народе святого Савву считают отцом «зимнего Николая». Хотя сам Савва был монахом. Он в восьмилетнем возрасте сбежал в монастырь, где и остался.
Уже в 17 лет Савва принял монашеский постриг и так искренне постился и молился, что был удостоен дара чудотворения.
Он жил отшельником в пещере, но потом вокруг этой пещеры начали собираться люди и он основал лавру (сейчас монастырь Мар Саба возле Иерусалима), а после еще несколько мужских монастырей.
Он вымаливал дождь, лечил больных и бесноватых.
Преподобный Савва написал первый устав церковных служб, так называемый «Иерусалимский”, который впоследствии приняли все православные монастыри.
Что нельзя и что нужно делать 18 декабря
Если День святой Варвары считается женским, то День Саввы Освященного – мужским. Поэтому женщины в этот день активно занимаются рукоделием.
В этот день нельзя ругаться, особенно в дороге, ибо будет беда.
Беременным не позволялось мыть голову, чтобы у ребенка хорошая память была.
Нельзя тяжело работать.
Хорошо свататься, брак будет удачным.
Если человек родился в День Саввы, то будет очень трудолюбивым.
Если кто-то умер 18 декабря, то в течение года «заберет кого-то из родни».