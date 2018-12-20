Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. ВИДЕО

В четверг, 20 декабря, Верховная Рада внесла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", обязывающие Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название.





Документ поддержали 240 народных депутатов.





В тексте документа отмечается, что религиозная организация, которая входит в структуру, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано агрессором, "обязана в своем полном названии, указанном ее в уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации".





В пояснительной записке указано, что законопроект разработан с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также "с целью обеспечения общества полной и достоверной информацией".









17 декабря Синод УП МП заявил, что после Объединительного собора "раскольники так и остались в расколе", и только УПМ МП остается "истинной Церковью Христовой в Украине".









Отметим, еще 15 октября Синод РПЦ принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. 13 ноября аналогичное решение принял и Собор епископов УПЦ МП.







