Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. ВИДЕО

Документ обязывает религиозные организации, управляющий центр которых находится в государстве-агрессоре, указывать это в своем названии
В четверг, 20 декабря, Верховная Рада внесла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", обязывающие Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название.
Документ поддержали 240 народных депутатов.
В тексте документа отмечается, что религиозная организация, которая входит в структуру, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано агрессором, "обязана в своем полном названии, указанном ее в уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации".
В пояснительной записке указано, что законопроект разработан с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также "с целью обеспечения общества полной и достоверной информацией".