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Украина
20 декабря 18, 14:44
Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. ВИДЕО
Рада
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Документ обязывает религиозные организации, управляющий центр которых находится в государстве-агрессоре, указывать это в своем названии
В четверг, 20 декабря, Верховная Рада внесла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", обязывающие Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название.

Документ поддержали 240 народных депутатов.

В тексте документа отмечается, что религиозная организация, которая входит в структуру, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано агрессором,  "обязана в своем полном названии, указанном ее в уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации".

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также "с целью обеспечения общества полной и достоверной информацией". 

Напомним, 15 декабря Объединительный собор в Киеве избрал главной единой поместной церкви бывшего митрополита УПЦ КП Епифания (Думенко). В Русской православной церкви назвали "канонически ничтожным" прошедший в Киеве Объединительный собор, на котором был избран глава новой украинской церкви.

17 декабря Синод УП МП заявил, что после Объединительного собора "раскольники так и остались в расколе", и только УПМ МП остается "истинной Церковью Христовой в Украине".


Отметим, еще 15 октября Синод РПЦ принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. 13 ноября аналогичное решение принял и Собор епископов УПЦ МП.
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