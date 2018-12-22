Киевлян массово «косит» новый вирус гриппа

Как выяснили журналисты, сейчас эпидемические пороги превышены в 9 областях: в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской.

По словам завотделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Аллы Мироненко, в Киеве очень много людей госпитализируют с вирусом гриппа. Диагноз подтверждается лабораторно у 80% пациентов, сообщает «Голос».

Читайте также: ОТ ГРИППА В КИЕВЕ СЕГОДНЯ УМЕРЛИ ДВЕ ЖЕНЩИНЫ



Она добавила, что сейчас дети ушли на каникулы и заболеваемость должна пойти на спад, но циркуляция вирусов не прекратится. Более того, когда школьники выйдут после каникул на занятия, то все начнется с новой силой. Соответственно эпидемия гриппа в Киеве начнется в январе

Мироненко также заявила, что прошлая эпидемия гриппа в Украине была крайне низкой, доминировал вирус В. Большая часть населения выработала на него иммунитет, и эпидемия была очень вялая.

В нынешнем сезоне пришел новый вирус N3. Люди, сделавшие прививки от гриппа, защищены от него. Но если у человека ослабленный иммунитет (будь то взрослый или ребенок), то даже с прививкой он может заболеть. Впрочем, в таком случае не будет осложнений и летальных исходов, а также тяжелого протекания болезни.





Также напомним, что специалисты из Центра вакцинации и респираторных болезней США рассказали, для кого особенно опасен грипп.