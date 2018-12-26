Между Черкасской и Полтавской областями застряли 200 авто

На границе Черкасской и Полтавской областей в снежных заносах застряли около 200 машин. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в соцсети Twitter.

"Ситуация осложняется тем, что с другой стороны грузовик перекрыла движение транспорта и снегоуборочная техника не в состоянии подойти", - отметил Князев.

Для освобождения пути из воинской части направили БТР.

На межі Черкаської та Полтавської обл. у снігових заметах загрузло близько 200 машин.Ситуація ускладнюється тим, що з іншого боку вантажівка перекрила рух транспорту і снігоприбиральна техніка невзмозі підійти. З військової частини направили БТР для звільнення шляху. Працюємо. pic.twitter.com/O240is7Rbe

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Напомним, 25 декабря южный циклон накрыл восточную часть Украины.

На дорогах Украины затруднено движение