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Новости
Украина
26 декабря 18, 09:34
Между Черкасской и Полтавской областями застряли 200 авто
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Метели усложнили проезд по автодорогам Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и других областей.

На границе Черкасской и Полтавской областей в снежных заносах застряли около 200 машин. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в соцсети Twitter.

"Ситуация осложняется тем, что с другой стороны грузовик перекрыла движение транспорта и снегоуборочная техника не в состоянии подойти", - отметил Князев.

Для освобождения пути из воинской части направили БТР.

На межі Черкаської та Полтавської обл. у снігових заметах загрузло близько 200 машин.Ситуація ускладнюється тим, що з іншого боку вантажівка перекрила рух транспорту і снігоприбиральна техніка невзмозі підійти. З військової частини направили БТР для звільнення шляху. Працюємо. pic.twitter.com/O240is7Rbe

— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 25 декабря 2018 г.

pic.twitter.com/sCyq7jSsdq

— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 25 декабря 2018 г.

    Напомним, 25 декабря южный циклон накрыл восточную часть Украины.

На дорогах Украины затруднено движение
bigmir.net
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