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Новости
Украина
27 декабря 18, 09:21
Синоптики предупреждают: погода ухудшится - карта
зима
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27 декабря на дорогах Украины - гололедица

По данным Укргидрометцентра, 27 декабря в Украине ожидается временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Госудрарственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Днем на юге и западе с распространением на большую часть территории страны будет от -3 градусов до + 3 градусов.

"27 декабря на дорогах Украины - гололедица, утром порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", - отметили в пресс-службе.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Киеве ожидается ослабление осадков. «А 28 декабря вновь усиление», - уточнила она.

1 декабря 2018 года в большинстве регионов Украины выпал первый снег.

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liga.net
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