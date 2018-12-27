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Новости
Украина
27 декабря 18, 17:27
Порошенко и Путин дважды созвонились
Петр Порошенко и Владимир Путин
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Это было еще летом, и цель переговоров - освобождение заложников у боевиков и политзаключенных в РФ, уточнила соратница президента Ирина Геращенко

Президент Петр Порошенко и лидер страны-оккупанта России Владимир Путин дважды беседовали по телефону прошлым летом. Об этом у себя в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она сообщила, что год спустя после самого массового освобождения украинских заложников (74 человека) вина за сорванное освобождение политзаключенных и заложников в 2018-м полностью лежит на Кремле и его марионетках в Донбассе.

"...Которые даже не дали официальных ответов на десятки предложений Украины в этом году, на наш призыв забрать из украинских тюрем осужденных россиян и отдать наших", - отметила нардеп.

По ее словам, Киев передавал списки на обмен через минскую контактную группу, омбудсменов обеих стран, МИД, спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, турецкого президента Реджепа Эрдогана, церковь, каналы нормандского формата, политсоветников президентов и дипломатов.

"Президент Порошенко дважды летом говорил по телефону с Путиным. По одному вопросу - Сенцов, другие заложники и политзаключенные", - пишет Геращенко.

Сейчас Украина предлагает переговоры об освобождении заложников с прицелом под обмен 5 января 2019 года.

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liga.net
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