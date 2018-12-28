Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.11
USD
27.27
RUB
0.40
EUR
31.23
USD
27.47
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 декабря 18, 23:23
В оккупированном Иловайске умер последний детский врач
ребенок
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сообщается, что в город приезжают врачи из других населенных пунктов

В оккупированном контролируемыми Россией боевиками террористической организации "ДНР" Иловайске не осталось ни одного педиатра. В этом году умер последний детский врач. Об этом сообщает Новости Донбасса со ссылкой на заявление так называемого "министра здравоохранения ДНР" Ольги Долгошапко.

По ее словам, по средам и пятницам в город приезжают врачи из Харцызска. По понедельникам и вторникам вести прием приезжают сотрудники из "медицинского университета им. Горького". Неотложную помощь оказывает "скорая помощь".

Ранее сегодня сообщалось, что с полуночи 29 декабря 2018 года в Донбассе начнется режим прекращения огня.

В начале октября ЮНИСЕФ сообщил, что с начала войны на востоке Украины вследствие разрыва мин в Донбассе более 140 детей были убиты или ранены в результате подрывов. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы угрожают жизням 220 тысяч детей на востоке.

1 октября в СММ ОБСЕ заявили о том, что с начала 2018 года в Донбассе погибли или были ранены 23 ребенка.
liga.net
Ещё по теме:
Год eHealth: очереди, запись за 3 недели и 17 млн деклараций
Эффективная радикальная диета от оксфордских ученых
В какие мифы о первой помощи верят украинцы?
Солсберийский убийца Александр Мишкин - "доктор Смерть"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новогоднее меню: Ульяна Супрун дала советы
noimageПорошенко и Путин дважды созвонились
noimageНа Луценко подали заявление за разглашение данных
noimageВоенное положение с половинчатым эффектом
noimageРФ перехватила самолет ВВС США возле Крыма. ФОТО
Лента новостей