Как отличается поддержка кандидатов в различных регионах

Каждый шестой украинец проголосовал бы за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Большая часть украинцев (16,1%), которые готовы участвовать в выборах президента, отдадут голоса за лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Далее идут: Петр Порошенко (13,8%), Владимир Зеленский (8,8%), Юрий Бойко (8,4%), Анатолий Гриценко (6,8%), Олег Ляшко (6,9%), Евгений Мураев (3,1%), Александр Шевченко (2,9%), Святослав Вакарчук (2,6%), Андрей Садовый (2,4%).

Не определились с кандидатом среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%, еще 3,3% зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.

Существуют определенные различия в поддержке кандидатов в различных регионах. Так, Юлия Тимошенко имеет поддержку во всех регионах Украины, Петра Порошенко — почти во всех, за исключением Востока.

Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука поддерживают преимущественно на Западе и в Центре, Юрия Бойко — на Юге и Востоке, Александра Вилкула и Евгения Мураева — на Востоке, а Андрея Садового и Александра Шевченко — на Западе.

Владимир Зеленский и Олег Ляшко имеют лучшие результаты в Центре, на Юге и Востоке.





- В паре Юлия Тимошенко — Петр Порошенко 22% опрошенных готовы проголосовать за лидера партии "Батькивщина", 16% — за действующего президента страны. Однако 36% не отдали бы предпочтение ни одному из них, 14% в случае такого состава второго тура не пошли бы на выборы и еще 11% не определились.





- В паре Юлия Тимошенко — Владимир Зеленский голосования паритетное: 21% — за Зеленского, 20% — за Тимошенко. Еще 35% не поддержали бы обоих, 13% не пошли бы на выборы и 11% не определились. В паре Юлия Тимошенко — Анатолий Гриценко "счет" тоже фактически равен: 21% избирателей готовы проголосовать за Гриценко и 20% — за Тимошенко. Ни за одного из этих кандидатов не готовы проголосовать 33%, еще 14% в случае такого варианта не пойдут на выборы и 12% не определились.





- В паре Юлия Тимошенко — Юрий Бойко за Тимошенко готовы проголосовать 24%, за Бойко — 14%. Ни за одного из этих кандидатов не готовы проголосовать 38%, еще 14% в случае такого варианта не пойдут на выборы и 12% не определились. В паре Петр Порошенко — Анатолий Гриценко за Гриценко готовы проголосовать 22%, за Порошенко — 15%. Ни за одного из этих кандидатов не готовы проголосовать 36%, еще 14% в случае такого варианта не пойдут на выборы и 13% не определились.





- В паре Петр Порошенко — Владимир Зеленский лидирует Зеленский, за которого готовы проголосовать 22%, в то время как за Порошенко — 17%. Ни за одного из этих кандидатов не готовы проголосовать 37%, еще 13,5% в случае такого варианта не пойдут на выборы и 11% не определились.



