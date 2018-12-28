Каждый шестой украинец проголосовал бы за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.Кого украинцы видят на посту президента
Большая часть украинцев (16,1%), которые готовы участвовать в выборах президента, отдадут голоса за лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Далее идут: Петр Порошенко (13,8%), Владимир Зеленский (8,8%), Юрий Бойко (8,4%), Анатолий Гриценко (6,8%), Олег Ляшко (6,9%), Евгений Мураев (3,1%), Александр Шевченко (2,9%), Святослав Вакарчук (2,6%), Андрей Садовый (2,4%).
Не определились с кандидатом среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%, еще 3,3% зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.Как отличается поддержка кандидатов в различных регионах
Существуют определенные различия в поддержке кандидатов в различных регионах. Так, Юлия Тимошенко имеет поддержку во всех регионах Украины, Петра Порошенко — почти во всех, за исключением Востока.
Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука поддерживают преимущественно на Западе и в Центре, Юрия Бойко — на Юге и Востоке, Александра Вилкула и Евгения Мураева — на Востоке, а Андрея Садового и Александра Шевченко — на Западе.
Владимир Зеленский и Олег Ляшко имеют лучшие результаты в Центре, на Юге и Востоке.Моделирование различных вариантов голосования во втором туре дало такие результаты
Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг", в Сумской и Львовской областях, а также в городе Киев в президентском рейтинге лидирует глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.