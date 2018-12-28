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Украина
28 декабря 18, 18:03
Как отличается поддержка кандидатов в различных регионах
кандидаты
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Во втором туре на президентских выборах главными конкурентами Юлии Тимошенко стали бы Владимир Зеленский и Анатолий Гриценко

Каждый шестой украинец проголосовал бы за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Кого украинцы видят на посту президента

Большая часть украинцев (16,1%), которые готовы участвовать в выборах президента, отдадут голоса за лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Далее идут: Петр Порошенко (13,8%), Владимир Зеленский (8,8%), Юрий Бойко (8,4%), Анатолий Гриценко (6,8%), Олег Ляшко (6,9%), Евгений Мураев (3,1%), Александр Шевченко (2,9%), Святослав Вакарчук (2,6%), Андрей Садовый (2,4%).

Не определились с кандидатом среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%, еще 3,3% зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.

Как отличается поддержка кандидатов в различных регионах

Существуют определенные различия в поддержке кандидатов в различных регионах. Так, Юлия Тимошенко имеет поддержку во всех регионах Украины, Петра Порошенко — почти во всех, за исключением Востока.

Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука поддерживают преимущественно на Западе и в Центре, Юрия Бойко — на Юге и Востоке, Александра Вилкула и Евгения Мураева — на Востоке, а Андрея Садового и Александра Шевченко — на Западе.

Владимир Зеленский и Олег Ляшко имеют лучшие результаты в Центре, на Юге и Востоке.

Моделирование различных вариантов голосования во втором туре дало такие результаты 

- В паре Юлия Тимошенко — Петр Порошенко 22% опрошенных готовы проголосовать за лидера партии "Батькивщина", 16% — за действующего президента страны. Однако 36% не отдали бы предпочтение ни одному из них, 14% в случае такого состава второго тура не пошли бы на выборы и еще 11% не определились. 

- В паре Юлия Тимошенко — Владимир Зеленский голосования паритетное: 21% — за Зеленского, 20% — за Тимошенко. Еще 35% не поддержали бы обоих, 13% не пошли бы на выборы и 11% не определились. В паре Юлия Тимошенко — Анатолий Гриценко "счет" тоже фактически равен: 21% избирателей готовы проголосовать за Гриценко и 20% — за Тимошенко. Ни за одного из этих кандидатов не готовы проголосовать 33%, еще 14% в случае такого варианта не пойдут на выборы и 12% не определились. 

- В паре Юлия Тимошенко — Юрий Бойко за Тимошенко готовы проголосовать 24%, за Бойко — 14%. Ни за одного из этих кандидатов не готовы проголосовать 38%, еще 14% в случае такого варианта не пойдут на выборы и 12% не определились. В паре Петр Порошенко — Анатолий Гриценко за Гриценко готовы проголосовать 22%, за Порошенко — 15%. Ни за одного из этих кандидатов не готовы проголосовать 36%, еще 14% в случае такого варианта не пойдут на выборы и 13% не определились.

- В паре Петр Порошенко — Владимир Зеленский лидирует Зеленский, за которого готовы проголосовать 22%, в то время как за Порошенко — 17%. Ни за одного из этих кандидатов не готовы проголосовать 37%, еще 13,5% в случае такого варианта не пойдут на выборы и 11% не определились.

- В паре Петр Порошенко — Юрий Бойко большинство (19,5%) готовы проголосовать за Порошенко, за Юрия Бойко — 14%. Ни за одного из них не готовы проголосовать 41%, еще 13% в случае такого варианта не пойдут на выборы и 13% не определились.

Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг", в Сумской и Львовской областях, а также в городе Киев в президентском рейтинге лидирует глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

***

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Delo
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