Лекарства можно возвращать в аптеку.но это будет непросто

Ульяна Супрун в декабре сообщила, что с 1 января 2019 года лекарства можно будет возвращать. И.о. министра здравоохранения отмечала, что аптеки должны проверить упаковку.

Однако, вернуть препараты будет гораздо сложнее. В пресс-службе МОЗ 28 декабря сообщили, что покупателю нужно будет доказать плохое качество возвращаемого лекарства.

Для этого на руках должен быть документ из лаборатории Государственной службы Украины по лекарственным средствам или документ о запрете препарата. Также на руках должен быть чек.

Минздрав перед покупкой лекарств посоветовал проверять их на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

Возвращение лекарств подразумевает закон от 23.11.2018 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Кабинет министров Украины в 1994 году составлял перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату.