Выборы-2019: как выбрать своего фаворита

До выборов Президента Украины остается чуть больше трех недель. За это время количество кандидатов уже успело сократится — некоторых сходят с дистанции. Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию лидера "Самопомощи" Андрея Садового, который снял свою кандидатуру в пользу представителя "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, и кандидата Сергея Кривоноса, который также отказался от участия в выборах, непрямо заявив, что поддерживает Петра Порошенко.

Заявление об отказе от участия в выборах в пользу Гриценко подал в ЦИК и лидер "Народного контроля" Дмитрий Добродомов. Также от участия в избирательной гонке отказались экс-журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Последний снял свою кандидатуру в пользу кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Согласно данным последних социологических опросов, лидером президентской гонки остается шоумен Владимир Зеленский. А вот электоральная поддержка действующего президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко относительно одинаковая.

Но так ли точно социологи могут отследить настроения избирателей? Delo.ua в серии публикаций рассказывает о важных нюансах президентской избирательной кампании, и в этот раз остановимся именно на особенностях опросов общественного мнения.

Свежие данные о рейтингах кандидатов в президенты Украины появляются регулярно. Безусловно, эти цифры не являются маркером результатов предстоящего голосования, а скорее, указывают на тенденцию относительно симпатий избирателей. В каждом из них присутствует статистическая погрешность, важную роль для результатов каждого играет формулировка вопросов, количество респондентов и выборка — возраст, гендер, регион и т. д. И в каждом из них есть процент людей, которые отказались отвечать на вопросы или ответили неправду, что тоже влияет на общую картину любого опроса. Кроме того, любой из таких опросов — это выбор на конкретный период, и он не дает результаты, которые были бы релевантными в день голосования.

Но так ли социологические опросы безобидны, как кажется? На самом деле — нет, ведь эти данные могут иметь определенное влияние на электоральный выбор. По словам социолога Ольги Балакиревой, это влияние не стоит переоценивать, ведь оно является таким же источником информации, как и многие другие. Да и на результаты соцопросов обращает внимание только порядка 30% избирателей, отмечает она. Впрочем, некоторым аспектам все же стоит уделить больше внимания.

В первую очередь результаты опросов указывают на лидеров избирательной гонки. И эти данные могут несколько повлиять на мнение избирателей, особенно в первом туре президентских выборов, когда список кандидатов еще очень большой, говорит Балакирева. С парламентскими выборами этот фактор связан в меньшей степени.

"Есть часть людей, которые кроме своих личных симпатий ориентируются еще и на тех, кто является лидерами. В нашем последнем опросе в феврале мы спрашивали о том, что влияет на выбор респондентов. И только 6,5% отметили, что ориентируются на лидерские позиции, — рассказала Балакирева, — Но в рейтингах мы показываем лидерские позиции, говорим о том, кто имеет шанс, а кто — нет. И часть людей, которые хотят, чтобы их голос не просто ушел в корзину, как ничего не значащий, а хотят, чтобы он был учтен, — ориентируются на лидерские позиции".

По мнению директора департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Игоря Петренко, ситуация, когда избиратель на основании рейтингов видит, что у его кандидата нет шансов, и выбирает проходного, — это психологический аспект, с которым действительно можно немного "поиграться" заинтересованным лицам.





В рейтингах социологи указывают, кто из кандидатов является лидером избирательной гонки. Фото: liga.net

Второй вариант — когда избиратели, видя, что у их кандидата и так высокий рейтинг, могут просто проигнорировать выборы, рассчитывая на то, что он и так победит.

"Это тоже один из психологических аспектов. Для того чтобы такого не произошло, кандидаты обычно используют мобилизационный инструментарий, чтобы стимулировать свой электорат — привлекают агитаторов, даже могут искусственно создавать какую-то ситуацию, которая побудит избирателей защищать их", — рассказал Петренко.

По мнению Балакиревой, проблема с тем, что часть электората определенного кандидата может расслабиться, видя его хороший рейтинг, действительно существует. Но таких избирателей по отношению ко всем остальным немного. И на сегодняшний день, по мнению социологов, результаты выборов будут существенно зависеть от структуры электоральной активности.

"У нас традиционно более активными являются жители западных регионов, жители сельской местности. Всегда в меньшей степени участвовали в выборах молодые люди, хотя мы это измеряли и на декларированной активности. Сегодня декларированная активность распределяется равномерно, мы практически не видим существенной разницы по возрасту, регионам. Есть определенные особенности относительно уровня уверенности. Например, уровень уверенности жителей села в том, что они придут на выборы — немного ниже среднего", — сказала она.

Еще один фактор, который очень влияет на то, как будут голосовать избиратели — мнение местных лидеров общественного мнения. Это могут быть руководители успешных предприятий, главы сельсоветов, директора школ, церковнослужители. Этот фактор учесть сложно, но он может иметь больший вес, нежели лидерская позиция того или иного кандидата, считает эксперт.

В целом социологи на сегодняшний день отмечают, что делать какой-то прогноз сложно. Особенно с учетом, что у них нет данных о реальном населении Украины на сегодняшний день, о том, каким образом оно расселено, какая часть украинцев находится за границей, отмечает Балакирева.

При этом есть более серьезные аспекты, которые могут пусть даже немного, но повлиять на предпочтения избирателей. Так, в первую очередь стоит помнить, что опросы общественного мнения — дорогостоящая работа, поэтому часто ее заказчиками являются субъекты, заинтересованные в получении данной информации, в том числе и политические силы, отметил Петренко.

Кроме того, среди учреждений, которые занимаются социологическими исследованиями в Украине есть примерно десяток с репутацией, многолетним опытом и штатом специалистов, а есть подставные организации. Исследования вторых часто не бывают адекватными, ведь их результаты проще либо купить, либо интерпретировать так, как этого хочет заказчик.

Например, обнародовать не все данные, "поиграться" процентом статистической погрешности, выбросить из выборки какой-то показатель, а то и вовсе просто "нарисовать" цифры. Также обычно есть два исследования — то, которое отображает реальную ситуацию и предоставляется заказчику, и второе, которое могут подкорректировать.





Электоральная поддержка Порошенко и Тимошенко практически одинаковая. Фото: 24 Канал

Тем не менее чаще социология результаты выборов "угадывает". Однако в ходе этой кампании разрыв между некоторыми кандидатами, например, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, настолько мал, что ситуация все еще может измениться, отметил Петренко.

По словам Ольги Балакиревой, социологическими методами на сегодняшний день невозможно узнать, кто из этих двоих кандидатов побеждает другого — в зависимости от структуры выборки результаты получаются другими. Пока специалисты пришли к выводу, что у Порошенко и Тимошенко примерно одинаковый уровень поддержки.

Зато электорат этих двух кандидатов отличается, объяснила Балакирева. У Тимошенко он "ядерный" — тот, который сформировался и поддерживает ее давно. "Случайно" за нее может проголосовать незначительная часть избирателей.

Электорат Порошенко сформирован иначе и имеет не "пропорошенковский" характер, а "консервативно провластный". Это люди, которые ориентированы на сохранение той ситуации и власти, которая есть сейчас. У таких избирателей нет идеологического компонента, объяснила социолог.

"Для электората обоих эти кандидатов они — лидеры. А электорат, который не определился, я бы поделила на провластный и оппозиционный. И эти люди уже будут выбирать, пойдут ли они на поддержку Порошенко как лидера, или они поддержат оппозиционного к власти лидера. Это может быть как Зеленский, так и Тимошенко. Это уже будет зависеть от собственных убеждений, внутренних установок, от определенного понимания, общего уровня образования, культуры и так далее".

Как узнать больше о кандидате

Если рейтинги кандидатов накануне выборов указывают на тенденции в симпатиях избирателей, то программы и лозунги каждого из них — малоинформативные источники.

В программах участники избирательной гонки описывают свои намерения довольно поверхностно и часто обещают то, что хотели бы слышать избиратели, а не то, что соответствует действительности. Более того, многие избиратели делают свой выбор в пользу того или иного политика, опираясь на эмоции и симпатии, а не на аргументы или документы. Но смотреть на программы все же нужно — так можно хотя бы в целом оценить идеи кандидатов относительно развития страны.

В то же время о кандидатах в президенты нужно знать больше, чем они сами рассказывают. И много информации, которая послужит поводом для размышлений, можно найти в открытых источниках.

В первую очередь следует проверить декларации политика и сравнить их с его реальным образом жизни. Неожиданно может оказаться, что человек, покупающий элитную недвижимость и предметы роскоши, живет на одну довольно невысокую зарплату. А может быть, у него вообще ничего нет, зато его жена, тесть или мама баснословно богаты.

Если кандидат в президенты — опытный политик, то область для поисков значительно расширяется. Можно проверить, не является ли он фигурантом антикоррупционных расследований, не переходил ли часто из партии в партию, не ловили ли его на кнопкодавстве, часто ли он прогуливал заседания Верховной Рады.

Также не лишним будет внимательнее присмотреться к партии, которую он представляет, ведь не исключено, что осенью 2019 года она будет бороться за место в Верховной Раде. Можно проверить истоки ее формирования — иногда бывает, что за красивыми лозунгами часто прячутся политики с плохой репутацией. Стоит посмотреть и финансовые отчеты партии. Они покажут, кто на самом деле выделяет ей деньги, и чьи интересы она может лоббировать.