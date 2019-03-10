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Украина
10 марта 19, 21:43
Как правильно соблюсти традицию Великого поста - Епифаний
Митрополит Епифаний
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С 11 марта начинается Великий пост 2019 года. В первую очередь, в эти дни следует простить всем ближним их вину и отказаться от зла.
Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и Всей Украины Епифаний на Божественной литургии, проходившей в Свято-Михайловском соборе Киева.


"С завтрашнего дня мы начинаем подвиг Великого поста, подвиг покаяния, молитвы и возрождения. С чего начать пост и как сделать это дело полезным для спасения? Церковь в Евангельском чтении дает нам указания. Надо простить ближним все обиды и просить у них прощения за наши грехи перед ними. Это первое и необходимое условие нашего примирения с Богом", — пояснил Епифаний.

Он также подчеркнул важность правильного соблюдения поста, которое заключается в борьбе со страстями. Ведь никакой пользы в воздержании от телесной пищи не будет, если человек не блюдет правильность обращения с пищей духовной.

"Бог не есть Бог неустройства, а есть Бог мира. Святой апостол Павел учит нас и по этому поводу сказал: "Старайтесь иметь мир со всеми и святость без которой никогда и никто не увидит Господа". Если мы хотим жить с Богом в Его Царстве, то должны знать, что Царство Небесное — это царство мира, любви, милосердия, смирения, кротости и долготерпения", — заявил митрополит.

Как сообщалось, перед Великим постом прошло Прощеное воскресенье. В тот день принято просить друг у друга прощение, чтобы войти в пост с чистой душой.
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