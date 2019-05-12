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11 мая 19, 22:28
Андрея Садового переизбрали лидером "Самопомочи"
Садовой
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Мэр Львова будет возглавлять "Самопомич" еще три года.

Андрея Садового избрали лидером "Самопомощи" еще на три года. Как сообщили 11 мая в пресс-службе  партии,  соответствующее решение поддержали делегаты партийного съезда в связи с окончанием предыдущего срока полномочий Садового.

На съезде был также утвержден новый состав политического совета "Объединение "Самопомич".   Так, членами обновленной политсовета стали 11 человек:  лидер партии - Андрей Садовый, председатель исполнительного комитета "Самопомочи" Олег Лаврик (по должностям),
нардепы Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сыроид и Татьяна Острикова, руководители областных организаций партии Богдан Станиславский, Юрий Акуленко, мэр Скадовска Александр Яковлев и директор департамента коммуникаций Остап Процик.

- Я не обещаю вам легкой победы. Я обещаю вам, что я буду честным и сделаю максимум, буду работать на все 100%. Но это должна быть общая работа ради общей победы, - заявил Садовый.

Напомним, 11 мая Андрей Садовый заявил, что готов возглавить список партии на предстоящих парламентских выборах и бороться за пост премьер-министра. По мнению Садового, более 80% парламентского списка "взаимопомощи" сдавать "новые лица".
kp.ua
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