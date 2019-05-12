Экс-замглавы АП Филатов рассказал об итогах работы

Экс-заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, одной из задач которого было законодательное обеспечение судебной реформы, подвел итоги своей работы.

Так, Филатов перечислил то, чего удалось достичь за время работы в АП.



"Новый раздел в Конституции о правосудии, новые законы о судоустройстве, о ВСП, о Конституционном Суде, об Антикоррупционном суде, законопроект об адвокатуре – есть. Венецианская Комиссия и эксперты Совета Европы по большинству из них – в позитиве, по оставшимся – просто не успели.



Три новых процессуальных кодекса – есть.



ВСП и ВККС без депутатов, чиновников по совместительству – есть. Правила о несовместимости должностей, аполитичности, ограничении одним сроком полномочий – есть. Работать над выполнением правил всеми их членами – надо.



Новый Верховный Суд – есть. Дает серьезные надежды.



Апелляционные суды – без ряда одиозных судей. Дальше качество кадров зависит от конкурсов ВККС и дисциплинарной практики ВСП.



Судейское вознаграждение. Не гарантия от коррупции, но и не стимул к ней. Оказывается, судьям можно нормально платить – и бюджет не лопнул", - написал он.

Также Филатов назвал те вещи, которые не удалось реализовать.



"Суды первой инстанции – еще работать и работать над оцениванием и наполнением кадрами. Уравнять судей в зарплатах – надо, и быстрее.



Новые законы об адвокатуре и о юридическом образовании.



ЕСИТС (Единая судебная информационно-телекоммуникационная система) – из пилотного проекта нужно запустить в масштабе системы.



Взаимодействие госорганов в сфере правосудия и органов, которые должны представлять гражданское общество – пока оставляет желать намного лучшего", - добавил экс-замглавы АП.

Не обошел Филатов и прогноз того, какие негативные вещт могут случиться в ближайшем будущем.



"Попытки досрочно сменить состав ВСП и ВККС для того, чтобы вернуть на должности в суде тех, кто этой должности не соответствует; попытки открутить назад реформу через Конституционный Суд и/или парламент. Как говорится, следите за руками обычных подозреваемых.



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Без реформы юридического образования, адвокатуры, прокуратуры и органов досудебного расследования – ничего хорошего. Это сообщающиеся с судебной системой сосуды и взаимодействуют они точно, как в физике", - отметил он.