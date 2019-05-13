У Зеленского обнародовали видеопетицию о роспуске парламента

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 12 мая, на своей странице в Facebook обнародовала видеопетицию, касающуюся возможного роспуска Верховной Рады.

Вопрос к украинцам, стоит ли распускать парламент, задал член команды нового президента Руслан Ханумак.

"Я сегодня даже не буду приводить плюсы и минусы этого роспуска, потому что статистика говорит сама за себя… Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео набирает больше миллиона просмотров, президент обратит на него внимание", – отметил он.

В видео отмечается, что в случае, если оно наберет 1 млн просмотров – " Владимир Александрович лично обратит на него внимание".





"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1 млн просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - говорится в посте.





По словам автора ролика, Верховной раде доверяют лишь 4% граждан, в которые входят сами депутаты и их родственники.





На видео автор задает на улице вопрос прохожим о роспуске Рады. Подавляющее большинство тех, кого включили в видеоролик, высказались за роспуск.

Ранее вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид заявила, что не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.





"Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов. Такие выборы объявляются тогда, когда парламент не работает", - заявила она.