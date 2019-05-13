Инаугурация Президента: о чем говорят в партиях

УНН решил разобраться, какую же дату поддерживают разные политические силы.





Вся история с инаугурацией новоизбранного началась 3 мая, когда в Верховной Раде зарегистрировали первый проект постановления, а их пока есть пять, о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом 19 мая. Соответствующий документ зарегистрировал народный депутат Сергей Мищенко.





Уже на следующий день, 4 мая, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на проведении инаугурации именно 19 мая.





"Мы будем предлагать 19 число, так хотим", - отметил Зеленский.





На что глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович отреагировал на своей Facebook-странице так:





"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничено развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ".





Второй проект постановления о проведении инаугурации зарегистрировал нардеп Виктор Балога 6 мая, а уже 7 мая такие же проекты постановления подали народные депутаты Виталий Куприй и Сергей Каплин. Последний предлагает провести инаугурацию в два этапа: первый - торжественное заседания 19 мая в сессионном зале ВР по процедуре, предусмотренной регламентом ВРУ, а второе - 3 июня 2019 года на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств.





Пятый проект постановления зарегистрировал 10 мая представитель БПП, народный депутат Украины Александр Сугоняко, с предложением проведения инаугурации 1 июня.





Тогда же Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом в ближайшее время назначить дату инаугурации на 19 мая: "Я обращаюсь к Верховной Раде: ближайшего заседания вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать", - подчеркнул Зеленский.





Впрочем, мнения украинских политических партий относительно даты проведения инаугурации новоизбранного разделились: во фракции "Радикальной партии" не считают уместным дату 19 мая, там настаивают на проведение инаугурации 26 мая.





"Официальной позиции нет, однако недавно обсуждали, что 19 мая и Владимир Вятрович заявил - это День памяти жертв политических репрессий, поэтому мы считаем, что эта дата неудачная и будем настаивать на проведении (инаугурации - ред.) 26 мая", - говорит член фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Алексей Кириченко.





Фракция "Народный фронт" еще не определилась с позицией, там собирались это сделать на заседании, которое, по предварительной информации, должно состояться сегодня, 13 мая.





И пока только в трех фракциях не видят смысла в затягивании назначения инаугурации.





Так, председатель парламентской фракции "Объединение Самопомич" Олег Березюк заявил: "Нет смысла этого не поддерживать (проведение инаугурации новоизбранного президента 19 мая - ред.)".





По его словам, новоизбранный президент Владимир Зеленский получил доверие избирателей дав обещания народу и следует дать ему возможность начать выполнять эти обещания, как можно быстрее.





Оснований тянуть с инаугурацией не видит и член депутатской группы "Воля народа", нардеп Сергей Лабазюк: "За себя лично могу сказать, считаю, что затягивать нет смысла. Сегодня есть избранный президент людьми, поэтому обычно требуется провести инаугурацию, потому что, как по-моему, это больше формальность, и чтобы президент мог приступить уже к работе ... Конечно инаугурация 19 мая имеет право на жизнь", - отметил Лабазюк.





А в политические партии ВО "Батькивщина" вообще считают, что скорейшее проведение инаугурации обеспечит стабильность в стране и на международной арене: "Я думаю, чем быстрее Президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи. Мы поддерживаем ту дату , которая является скорее, 19 - значит будет 19 ", - рассказал заместитель председателя депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина" Сергей Соболев.





После 14 мая, когда будет определена дата проведения инаугурации новоизбранного Президента Украины в парламенте будет создана рабочая группа, которая определит подробности проведения мероприятия.



