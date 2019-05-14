Что ждет украино-американские отношения при Зеленском

На горизонте новоизбранного президента Владимира Зеленского, еще до его инаугурации, возникли проблемы с США. Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил свой визит в Киев из-за того, что в окружении Владимира Зеленского есть "враг США" - Сергей Лещенко. "КП" в Украине" попыталась выяснить, как будут строиться отношения Украины и США при новом президенте.

Отношения с США сейчас стали темой №1 в международной повестке дня Украины.

В окружении Владимира Зеленского уже заявили, что не намерены повторять ошибку его предшественника и ставить на определенную политическую силу в США (Петр Порошенко изначально был ориентирован на демократов и Хиллари Клинтон. – Ред.). А тем более вмешиваться во внутренний политический конфликт между ними в США. У Зеленского заверили Белый дом, что ни он, ни люди из его окружения не являются врагами Америки или ее президента.

"Пока президент Трамп и его ближайшее окружение становятся все более сосредоточенными на Украине как на потенциальной стороннице Джо Байдена (кандидат от демократов на пост президента в 2020 году. – Ред.) и других демократов, новоизбранная украинская власть в Киеве посылает свой сигнал: оставьте нас в покое. "Это точно не наша война. Мы должны держаться подальше от этого, насколько возможно", - сказал близкий к Зеленскому человек на условиях анонимности", - пишет издание The Washington Post, ссылаясь на людей из окружения Зеленского.

- То, что у администрации Трампа появилось недоверие к команде Зеленского - это не самый хороший сигнал для Киева. Новому президенту нужно почистить свою команду от грантоедов - "людей Сороса", который очень сильно раздражает Трампа. Зеленскому уже нужно определиться с тем, кто станет его переговорщиком с администрацией Трампа, - считает политолог Вадим Карасев.

Но одно дело хотеть оставаться нейтральным, а другое - иметь возможность для этого. Дональд Трамп известен своей злопамятностью и мстительностью. Обвинения в связях с Россией начались именно с Украины и Сергея Лещенко, который опубликовал "амбарную книгу" Партии регионов с упоминанием в ней Пола Манафорта. Именно из-за этого Дональд Трамп два года был под прицелом спецрасследования прокурора Мюллера.

И теперь он требует от официального Киева определиться, с кем он будет. С ним - Трампом или с кандидатом от демократов Джо Байденом. И это не потому, что для него важна поддержка Украины, а потому, что при помощи "украиногейта" он намерен дискредитировать кандидата от демократов на грядущих президентских выборах Джо Байдена. Та же комбинация, что и с Манафортом, только наоборот. Порошенко подыгрывал победе Хиллари Клинтон, и теперь Трамп требует, чтобы новый украинский президент подыграл ему.

- Сергей Лещенко не сможет испортить отношения нового президента с США, так как сам в Украине особого веса не имеет. Но через него Джулиани как адвокат Трампа пытается перевести фокус общественного внимания в США с российского вмешательства в выборы на украинское, - предполагает политолог Виталий Бала.

Напомним, что Рудольф Джулиани как раз и хотел приехать в Киев, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые будут выгодны американскому президенту Дональду Трампу. Речь идет о том, что украинские власти в 2016 году якобы вмешивались в американские выборы президента, поддерживая Хиллари Клинтон. И о связях сына Джозефа Байдена – Хантера, который входил в управление украинской компании Burisma. Этот факт Трамп намерен использовать против своего главного оппонента.

- Втягиваться в противостояние между республиканцами и демократами не следует. Нужно проходить "между капельками". Даже несмотря на то что Трамп действительно хочет получить украинский компромат на своего главного конкурента на выборах от демократов - Джо Байдена, - предполагает Вадим Карасев.

И Владимиру Зеленскому, хочешь не хочешь, а нужно будет определиться со своим выбором. Так как без поддержки США и явного дрейфа европейских столиц в сторону Москвы Украина останется один на один с Россией.

- Команде Зеленского нужно сейчас выработать алгоритм равноудаленности от всех политических сил в США. Тем более, что в Америке действует система сдержек и противовесов. Республиканцы будут влиять на демократов, и наоборот, - считает Виталий Бала.

Самое малое - это серьезные репутационные потери. Политик, который полностью был ориентирован на Запад, получил клеймо "враг США", что автоматически сделает его нерукопожатым за океаном.

Владимир Зеленский, чтобы избавиться от такого балласта и не испортить отношения с США, вынужден будет указать Лещенко на дверь и вывести из своей команды. А это может поставить крест на политической карьере Лещенко, так как в любой другой политической силе в Украине для него места нет.

Но ему могут грозить и более серьезные последствия. Лещенко могут аннулировать американскую визу и даже завести дело, по которому он может быть передан США и получить реальный тюремным срок.

"Если что, сразу прошу посадить меня в камеру к Манафорту, запишу наконец-то у него интервью. Тем более, говорят, сидит он в козырной тюрьме с ослабленными мерами безопасности, телевизором и ковром на полу", - пытается шутить по этому поводу в своем Фейсбуке Сергей Лещенко.

- Этот скандал - урок украинским так называемым грунтовым политикам, что нужно меньше втягиваться в чужие игры и не рассчитывать так безапелляционно на зарубежную помощь, - считает Вадим Карасев.