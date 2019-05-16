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Новости
Украина
16 мая 19, 07:01
Послы G7 призвали Порошенко плавно передать власть
Порошенко
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Дипломаты убеждены, что плавная передачи власти позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали действующего президента Петра Порошенко плавно передать власть победителю выборов президента Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление опубликовано на странице французского председательства в G7 Группы поддержки Украины в Twitter.

"Послы G7 сегодня встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ при его президентстве. Они поздравили достижения президента Порошенко и обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть обеспечен в дальнейшем", - говорится в сообщении.

"Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что комитет ВР рассмотрел предложения об инаугурации. Регламентный комитет рекомендовал рассмотреть все семь постановлений о дате инаугурации президента. На сегодняшнем заседании парламента Парубий пообещал, что постановления об инаугурации рассмотрят 16 мая.

 
bigmir.net
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