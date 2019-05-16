Вакарчук презентовал партию и заявил о походе в Раду. видео

Сегодня, 16 мая, фронтмент музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о формировании политической партии Голос. Сейчас он говорит о походе с ней на предстоящие выборы в Верховную Раду.





По его словам, Рада превратилась "в токсичное болото, которое засасывает наше будущее".





"Мы должны это изменить. Мы партия Голос, и мы идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику, и создавать политику, которая принесет нам настоящие изменения. Что нас объединяет? Мы устали от того, как делается политика в Украине... Не человек ради государства, а государство ради человека - вот наша философия", - заявил он.





Позиция новой политической силы, как описал ее Вакарчук:





1. Интересы граждан Украины - прежде всего;

2. Экзистенциальный выбор Украины - Европа;

3. Один закон для всех;

4. Свободная экономика без олигархов;

5. Власть подотчетна гражданам Украины.







