Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 мая 19, 15:25
Вакарчук презентовал партию и заявил о походе в Раду. видео
Вакарчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Политик заявил, что его партия "не берет у олигархов ни копейки, ни конфеты"
Сегодня, 16 мая, фронтмент музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о формировании политической партии Голос. Сейчас он говорит о походе с ней на предстоящие выборы в Верховную Раду.

По его словам, Рада превратилась "в токсичное болото, которое засасывает наше будущее".

"Мы должны это изменить. Мы партия Голос, и мы идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику, и создавать политику, которая принесет нам настоящие изменения. Что нас объединяет? Мы устали от того, как делается политика в Украине... Не человек ради государства, а государство ради человека - вот наша философия", - заявил он.

Позиция новой политической силы, как описал ее Вакарчук:

1. Интересы граждан Украины - прежде всего;
2. Экзистенциальный выбор Украины - Европа;
3. Один закон для всех;
4. Свободная экономика без олигархов;
5. Власть подотчетна гражданам Украины.


По словам политика, если президент будет предлагать изменения - их партия "выступит за еще большие изменения", а если глава государства "предаст избирателей", то он со своим Голосом собирается "заставить его отвечать перед теми, кто его выбрал".





Фото: LIGA.net

28 января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в этом году, а в феврале рассказал об отношениях с Зеленским. Примерно тогда же он назвал свои политические амбиции.


30 сентября 2007 года принял участие во внеочередных выборах в Раду 15-м номером в списке пропрезидентского блока Наша Украина/Народная самооборона. Был избран, стал членом комитета по вопросам свободы слова и информации, а также групп по межпарламентским связям с РФ и другими странами. Не подал ни одного законопроекта, пропустив 56 из 71 пленарных заседаний. В декабре 2008-го досрочно сложил полномочия нардепа.
liga.net
Ещё по теме:
Вакарчук впервые рассказал, когда ездил в Крым
Вакарчук припарковал Range Rover на пешеходном переходе
Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. ВИДЕО
В КИУ назвали главных прогульщиков Рады в декабре
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вакарчук подал Голос. Есть ли у него шансы попасть в Раду
noimageПосол США Мария Йованович покинет Украину молча
noimageГеращенко уходит из минской группы
noimageСАП открыла дело против Лещенко из-за колонки на сайте
noimageСуд отобрал у Кабмина право назначения главы "Нафтогаза"
Лента новостей