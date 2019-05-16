Вакарчук презентовал партию и заявил о походе в Раду. видео

Политик заявил, что его партия "не берет у олигархов ни копейки, ни конфеты"
Сегодня, 16 мая, фронтмент музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о формировании политической партии Голос. Сейчас он говорит о походе с ней на предстоящие выборы в Верховную Раду.
По его словам, Рада превратилась "в токсичное болото, которое засасывает наше будущее".
"Мы должны это изменить. Мы партия Голос, и мы идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику, и создавать политику, которая принесет нам настоящие изменения. Что нас объединяет? Мы устали от того, как делается политика в Украине... Не человек ради государства, а государство ради человека - вот наша философия", - заявил он.
Позиция новой политической силы, как описал ее Вакарчук:
1. Интересы граждан Украины - прежде всего;
2. Экзистенциальный выбор Украины - Европа;
3. Один закон для всех;
4. Свободная экономика без олигархов;
5. Власть подотчетна гражданам Украины.
По словам политика, если президент будет предлагать изменения - их партия "выступит за еще большие изменения", а если глава государства "предаст избирателей", то он со своим Голосом собирается "заставить его отвечать перед теми, кто его выбрал".
Фото: LIGA.net
28 января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в этом году, а в феврале рассказал об отношениях с Зеленским. Примерно тогда же он назвал свои политические амбиции.
30 сентября 2007 года принял участие во внеочередных выборах в Раду 15-м номером в списке пропрезидентского блока Наша Украина/Народная самооборона. Был избран, стал членом комитета по вопросам свободы слова и информации, а также групп по межпарламентским связям с РФ и другими странами. Не подал ни одного законопроекта, пропустив 56 из 71 пленарных заседаний. В декабре 2008-го досрочно сложил полномочия нардепа.