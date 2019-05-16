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Новости
Украина
16 мая 19, 15:39
У Зеленского прокомментировали дату инаугурации
Зеленский
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В команде будущего президента надеются, что Верховная Рада не будет затягивать с законами.

У Владимира Зеленского прокомментировали решение Верховной Рады, назначившей инаугурацию на 20 мая. В пресс-службе будущего президента считают, что выбор парламентариев и церемония "поможет закончить период неопределенности для Украины".

- Депутаты все же смогли показать результат. Пусть их решения и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день, - отметили в пресс-релизе.

У политика надеются, что впредь Рада будет работать быстрее.

- Однако команда Владимира Зеленского надеется, что в дальнейшем народные избранники принимать необходимые для страны законы быстрее, чем мы видели на примере назначения даты официального вступления Владимира Зеленского на пост Президента Украины, - добавили в сообщении.

По мнению советника В.Зеленского по политическим вопросам Дмитрия Разумкова, некоторые депутаты оттянули церемонию, чтобы "насолить украинскому народу", жаждущему смены власти, и создали проблемы для международных делегаций и гостей-иностранцев, которым в выходной было бы удобнее отложить дела и приехать на инаугурацию.

- Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (В.Зеленского – ИФ) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", - заявил он агентству "Интерфакс-Украина".

Разумков уверен, что инаугурация в будний день создаст проблемы киевлянам.


Напомним, утром 16 мая Верховная Рада выбрала дату инаугурации. За проведение церемонию в 11.00 19 мая проголосовали 207 депутатов, в 10.00 - 158, а 315 человек одобрили 20 мая (10.00). Против последней даты были лишь Олег Барна и Игорь Артюшенко из БПП. 

19 мая - День памяти жертв политических репрессий (третье воскресенье мая), поэтому парламентарии решили соблюдать траур.

По мнению некоторых журналистов и экспертов, Зеленскому удастся распустить парламент, если он примет присягу до 27 мая.

Церемония передачи власти обычно во всех странах проходит примерно одинаково, но каждый новый глава государства пытается внести какую-то свою изюминку.
kp.ua
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