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19 мая 19, 10:05
Порошенко 17-18 мая издал серию последних указов
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Действующий Президент Украины Петр Порошенко 17-18 мая 2019 года издал серию своих последних указов о назначениях и присуждении стипендий.

Действующий Президент Украины Петр Порошенко 17-18 мая 2019 года издал серию своих последних указов о назначениях и присуждении стипендий.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

- 7 дипломатических званий;
- 39 судей различных инстанций;
- 3 пожизненных и 33 двухгодичных государственных стипендий заслуженным ученым;
- 6 одногодичных стипендий украинским заложникам, захваченным РФ;
- 16 пожизненных и 7 двухгодичных стипендий пожилым журналистам;
- 7 орденов деятелям науки.

"Высший дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный посол - получили народные депутаты БПП Владимир Арьев и Артур Герасимов, которые не являются карьерными дипломатами и не состоят на дипломатической службе. Зачем это - непонятно, то ли завтра обнародуют указ о назначении послами, то ли просто получат дипломатический паспорт для удобства перемещения.

Впрочем, полномочия издать еще одну серию указов у президента сохранится до момента инаугурации, так что могут быть и еще новости", - написал Бутусов.
censor.net.ua
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