Зеленский прокомментировал провал голосования Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал провал голосования за законопроект об изменении избирательного законодательства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Зеленский заявил, что “старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь“. Президент отметил, что депутаты таким образом хотят попасть в Раду по-старому с помощью подкупа избирателей.

"Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. То что? Сделаем их вместе? 21 июля! - написал Зеленский.

Дорогі українці!

Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства.

Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя.

Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі.

То що? Зробимо їх разом? 21 липня!

Напомним, сегодня, 22 мая, на внеочередном заседании ВР, оба президентских законопроекта - об изменениях в избирательную систему на парламентских выборах и о государственных закупках на период выборов - не были включены в повестку дня сессии. Позже, после бойкота Верховной Рады у Зеленского пообещали план “B и C“.