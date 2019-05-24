Портнов уверяет, что Горбатюк "действовал в интересах РФ"

Экс-глава АП при Януковиче Андрей Портнов заявил, что главный следователь ГПУ в делах о расстреле участников Майдана Сергей Горбатюк "с целью ослабления государства в интересах РФ... вошел в преступный сговор с организаторами массовых беспорядков впоследствии ставших украинской властью". Об этом он пишет у себя в Telegram, реагируя на комментарий прокурора о том, что на допросе в ГПУ Портнов не дал никаких новых сведений.

По его мнению, Горбатюк "организовал работу департамента спецрасследований ГПУ по выведению из под подозрений и уголовной ответственности высших руководителей преступной иерархии".

Портнов уверяет, что Горбатюк "вошел в сговор с замглавой ГПУ Анжелой Стрижевской и тремя бывшими генпрокурорами", после чего "сфальсифицировал уголовные производства в отношении Лукаш, Портнова" и других экс-чиновников.

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Также он призвал расследовать обстоятельства принятия в 2014 году закона об амнистии.

"Ну и 3,5 ч других аналогичных сведений. Допрос прошел в абсолютно деловой и конструктивной обстановке. А вы говорите, не дал ценных показаний", - резюмировал Портнов.

После допроса в ГПУ Портнов заявил, что сообщил о роли Горбатюка и руководства ГПУ "в сокрытии массовых убийств на Майдане". Вчера Горбатюк ответил, что Портнов ничего такого не говорил.

Портнов вернулся в Украину 19 мая и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко. Перед этим генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к Портнову у ГПУ нет вопросов.