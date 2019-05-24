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Новости
Украина
24 мая 19, 08:45
Глава АП озвучил позицию по переговорам с Россией
Богдан
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Глава АП Зеленского за переговоры с Россией
Андрей Богдан считает, что с Россией нужно напрямую договариваться о мире на Донбассе, но перед этим провести опрос среди украинцев.
Глава Администрации Президента Андрей Богдан выступает за переговоры с Россией для прекращения конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1, передают Украинские новости.

"Я не знаю (как вернуть Донбасс - ред.), но говорить надо, если вы хотите мира. Вы знаете, очень хорошо кидать на плату не свою жизнь. Там гибнут наши украинцы", - сказал Богдан.

Глава Администрации отметил, что не считает самопровозглашенные "республики" самостоятельным субъектом и заявил о необходимости переговоров с Россией. Политик подчеркнул, что считает необходимым проведение опроса среди населения по данному вопросу.

"Не вижу ничего плохо в проведении тех или иных опросов перед принятием Верховной Радой или лично одним президентом того или иного решения. Возможно, ты такой умный, но ты не знаешь, как на это отреагируют те или иные люди. Представление общественного мнения поможет как раз избежать такого раскола Украины на две части", - добавил Богдан.

По его мнению, антиукраинские позиции, в частности отказ от аннексированного Крыма, будут недопустимыми при переговорах с Россией.

"Я думаю, это тяжелый путь, но им надо идти", - настаивает он.

Ранее Богдан заявил, что Крым наш, и это не обсуждается. Глава Администрации президента считает, что журналистам даже не стоит задавать вопросы о Крыме.


Источник: korrespondent.net
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