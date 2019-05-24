"Війна петицій" щодо відставки Зеленського

Прихильники Володимира Зеленського вирішили підтримати нового главу держави і створили на офіційному сайті президента десяток петицій про скасування зареєстрованої раніше петиції про його відставку.

Станом на ранок 24 травня таких прохань зареєстровано 11 штук.

Однак навіть загальна сума їх голосів менше підписали петицію про відставку Зеленського, яка була створена 22 травня.





Відомо, що одним із перших авторів звернення став Леонід Яценко, який запропонував скасувати попередню петицію №22 / 053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського".





№22/053988-еп проходить на сайті президента.

Голосування за його петицію проходить на сайті президента.





На думку ініціатора, петиція за відставку Зеленського була "організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується".





"Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з вами! Ми підтримуємо обраний вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміливо працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - написав Яценко.













Варто зазначити, що документ, який був зареєстрований у четвер, 23 травня, зараз зібрав 13 тисяч голосів.





Нагадаємо, щоб президент розглянув петицію, вона повинна зібрати не менше 25 тисяч підписів.





Як повідомлялось раніше, петиція за відставку новообраного президента Володимира Зеленського зібрала понад 45 тисяч голосів.





Слід відмітити, що проти петиції за номером №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського" зареєстровано не одну, а одинадцять петицій, тому голоси розсіялися по всіх петиціях. В зв’язку з цим одна із авторів петиції Ситняковська Анна Вікторівна закликає:







"Шановні громадяни України! Багатьох із нас обурила ця петиція" стосовно відставки президента Зеленського.." Але схаменітся! Нам потрібно об'єднатись і набрати 25 тис. Хоча б в одній петиції "Про скасування тої злощасної петиції". Найкращим варіантом буде не створення безлічі однакових петицій, а підписання існуючих. Разом Ми - Сила , а по одному нажаль не впораємося. Закликаю Вас підписати існуючі петиції "про Скасування петицій № 22/053360-ЕП, № 22/053638-ЕП. За відставку Президента України Володимира Зеленського" - і не створювати нові, так Ми швидше отримаємо бажане. Я - за скасування петицій № 22/053360-ЕП, № 22/053638-ЕП. Щодо відставкі Президента України Зеленськлго." І я підписала всі існуючі петиції, про скасування. Слава Україні! Всім дякую."





Нагадуємо, очільник Адміністрації президента Андрій Богдан вчора в ефірі телеканалу «1+1» назвав петицію про відставку Зеленського «смішним жартом».

За його словами, петиція не може бути підставою для припинення повноважень президента, проте свідчить, що частина населення незгодна з діями Зеленського.



