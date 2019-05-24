Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.







"Відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. .

Співрозмовники обговорили перші заходи у рамках підтримки активного політичного діалогу на високому рівні.





Окрему увагу було приділено розвитку ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу.





Володимир Зеленський та Ангела Меркель підтвердили обопільну зацікавленість в активізації зусиль з метою повернення миру на Донбас, у тому числі в рамках Нормандського формату. Були узгоджені перші спільні кроки у цьому напрямку.





Президент України планує найближчим часом провести телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном"

Про це 24 травня також повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.



