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Новости
Украина
24 мая 19, 14:05
Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель
Зеленский
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Президент України провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини
Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

"Відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. .
Співрозмовники обговорили перші заходи у рамках підтримки активного політичного діалогу на високому рівні.

Окрему увагу було приділено розвитку ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Володимир Зеленський та Ангела Меркель підтвердили обопільну зацікавленість в активізації зусиль з метою повернення миру на Донбас, у тому числі в рамках Нормандського формату. Були узгоджені перші спільні кроки у цьому напрямку.

Президент України планує найближчим часом провести телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном"

Источник: president.gov.ua
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