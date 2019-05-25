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Новости
Украина
25 мая 19, 12:10
Террористическая атака на родителей Зеленского: подробности
Родители Зеленского
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Ложное сообщение о минировании дома родителей Зеленского в Кривом Роге расследуют как теракт
Страшная информация о минировании пяти больниц и десяти многоэтажек в Кривом Роге ошарашила местных жителей, пишет Политека. В местную полицию 23 мая поступило страшное сообщение. Информация оказалась ложной, следовательно расследуется как террористический акт. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишут "Украинские Новости". 

Стоит отметить, что сообщения о минировании в многоэтажных домах поступили в четверг и касались адресов: Виталия Матусевича, 6 (дом входит в жилой комплекс, где проживают родители Зеленского); Героев АТО, 35; проспект Мира, 33; Железная, 8; Станиславского, 4; Книжная 5; Тарасова, 42; Песочная, 38; Василия Скопенко, 28; Святогеоргиевская, 15.


Владимир Зеленский с родителями и друзьями в день свадьбы, 2003 год

Примечательно, что среди указанных адресов был дом по улице Виталия Матусевича, 6, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского. 



Вечером в четверг, 23 мая, на объекты массово начали прибывать эксперты. Специалисты экстренных служб пытались выяснить, ложное сообщение о заминировании. К счастью, все сообщения о минировании оказались ложными. Отмечается, что 15 мая неизвестные уже сообщали о заминировании этих объектов.

Полиция начала расследование по признакам ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
 
По данным правоохранителей, сообщение о минировании касались десяти адресов, среди которых был многоэтажный дом входит в жилой комплекс, где живут родители главы украинского государства. В число "заминированных" зданий также вошли пять медицинских учреждений.

Все сообщение об установленных бомбах оказались ложными. Полиция начала расследование по статье 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".

 
Источник: znaj.ua
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