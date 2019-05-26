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Новости
Украина
25 мая 19, 21:07
Климкин о заявлении МИД РФ по морякам
Климкин
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Глава МИД отреагировал на заявление МИД РФ о проигрыше в трибунале ООН

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал реакцию МИД РФ о решении трибунала по освобождению украинских пленных моряков "вялой и беззубой". Об этом он заявил у себя в Twitter.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть украинские корабли, а главное - освободить наших моряков", - отметил Климкин.

Он опубликовал фото с представителями Украины после оглашения результатов голосования в трибунале ООН.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

"А так выглядит простое дипломатическое счастье", - прокомментировал он.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году..

В МИД России считают, что международный суд ООН не имел права решать судьбу украинских моряков.
liga.net
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