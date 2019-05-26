Боец Айдара Александр Пузиков погиб на Донбассе 24 мая. ФОТО

Об этом говорится в facebook-группе Никопольского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Никополь потерял Героя.

Старшина Пузиков Александр Юрьевич 1986 года рождения, служил в военной части А3488, 53 бригада.

Погиб 24.05.2019 г. при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области.

Сочувствуем родным и близким", - говорится в заметке.

Александр Юрьевич Пузиков родился 8 мая 1986 года. Окончил Никопольский профтехлицей №42 по специальности электросварщика. С 2004 по 2013 год проходил военную службу в управлении 6-го армейского корпуса оперативного командования "Юг", которое дислоцировалось в Днепре, на должностях водителя, командира отделения, заместителя командира взвода, старшины роты. В 2008-2009 годах был в составе украинского контингента в Косово. После увольнения с военной службы с 2013 по 2016 год работал во 2-й государственной пожарно-спасательной части в городе Днепр, старшим водителем. Во время войны вернулся на военную службу. Был старшиной в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.





Напомним, 24 мая враг 17 раз атаковал позиции ОС: погиб украинский воин, уничтожен российский оккупант.