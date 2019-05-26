Зеленский и Порошенко о решении суда по пленным морякам

Бывший и действующий президенты Украины высоко оценили решение Международного трибунала ООН, обязавший Россию освободить захваченных в акватории Керченского пролива украинских моряков.

Как выяснили журналисты, комментарии президентов появились на официальных страницах в социальных сетях.

Так, по словам Владимира Зеленского, данное решение дает России шанс перевести переговоры в цивилизованную плоскость.

Освобождение пленных украинских мореманов станет первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной.

«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!», ‒ резюмировал Владимир Зеленский.

В свою очередь, экс-глава государства Петр Порошенко подчеркнул, что решение Международного трибунала подтверждает правильность выбранной Украиной стратегии.

По словам Порошенко, сценарий войны в Украине пишется в Кремле, поэтому наша страна должна действовать решительно и в конце-концов заставить руководство РФ отвечать перед международным трибуналом.

«Это решение ‒ очередная красная линия для Кремля», ‒ отметил Петр Порошенко.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году..

В МИД России считают, что международный суд ООН не имел права решать судьбу украинских моряков.