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Новости
Украина
26 мая 19, 08:34
Суд разрешил задержать 15 российских военных
Анатолий Матиос
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В рамках уголовного дела относительно захвата Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива сообщено о подозрении 15 военных РФ.

Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девятерых офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.
censor.net.ua
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