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Новости
Украина
1 июня 19, 20:27
Супрун: С 2020 года детей в детдома принимать не будут
Ульяна Супрун.
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В исключительных случаях ребенок будет жить в патронатной или приемной семье

С 2020 года в Украине детей не будут принимать дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы дети из социально необеспеченных семей могли полноценно расти со своими родными родителями, в исключительных случаях они будут жить в патронатной или приемной семье. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что ни одно образцовое интернатное учреждение с лучшими условиями не заменит семью, и правительство начало изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей.

"На самом деле из детей, живущих в таких заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка", - написала глава Минздрава.

По ее словам, предполагается, что до 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. А потом их планируется трансформировать в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи - этот процесс будет длиться до 2023 года. Количество мест в таких центрах будет создано в соответствии с потребностями общества.

Супрун добавила, что такие центры также будут предоставлять услуги по респису - временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью. Помощь детям-инвалидам будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В интернаты эти заведения не превратятся.

"Паллиативная помощь и реабилитация вошли в "зеленый список"- гарантированный государством пакет услуг, за который платит Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатные", - сообщила и.о. министра.

В то же время она отметила, что это не означает, что дети из детских домов останутся без жилья. "Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным", - написала Супрун.

Она добавила, что в качестве альтернативы детским домам существует практика патронатной (временной) семьи.
liga.net
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