У Зеленского есть харизма, которой не хватает политикам

Новый президент Украины едет в Брюссель, где 4-5 июня встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как нужно себя вести новому президенту Украины в столь серьезном обществе? "КП в Украине" собрала советы дипломатов.

Как сообщили в Администрации президента, Владимир Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации на Донбассе, своем видении выполнения Минских соглашений, затронет тему ключевых реформ.

В Брюсселе президент озвучит перед европейскими партнерами свои внешнеполитические приоритеты. Этот визит также может стать мониторингом ранее достигнутых с ЕС соглашений и договоренностей - Соглашение об ассоциации, безвиз и ряд других проектов. То же касается и отношений с НАТО.

Это визит Зеленского будет своеобразными "смотринами". Поэтому ему нужно попытаться установить доверительные личные отношения с европейскими лидерами, которые в международных отношениях много значат.

Вместе с этим можно ожидать каких-то первичных подвижек и обмена мнениями по Минским соглашениям. Владимир Зеленский уже заявил свою готовность к компромиссу, который устраивает Европу.

Юрий Костенко, экс-посол Украины в Австрии, ФРГ:

- Опыт - важное дело, но в дипломатии не менее важен характер. У Зеленского есть харизма, которой, кстати, не хватает многим западным политикам. И за счет этого он будет хорошо смотреться в Брюсселе. Молодость плюс харизма – покроют отсутствие дипломатического опыта, который придет со временем. Без этого в дипломатии никуда. Тем более, что лидерство в Европе также сейчас стремительно переходит к молодым – Макрон, Куртц.

Отсутствие опыта пока компенсируют советники-дипломаты. Новоназначенный замглавы АП Вадим Пристайко – он сам человек из Брюсселя, был главой миссии Украины при НАТО, работал в нашем посольстве в США, в центральном аппарате МИДа. Он поможет, подскажет как вести себя правильно новому президенту, который может и не знать всех нюансов международной дипломатии. Ничего страшного в этом нет. И, Пристайко, скорее всего, станет главой МИДа.

А то, что Зеленский с первым визитом едет в Брюссель, показывает, что он четко понимает приоритеты. Там ему просто слушать рекомендации ЕС, конечно же, не получится. Нужно будет изложить свою позицию, рассказать, как он видит развитие Украины на ближайшие годы. Доказать им, что он не только на словах сторонник евроатлантической интеграции. Ему ни в коей мере нельзя дать повод хоть к малейшим сомнениям в этом вопросе.

Богдан Яременко, экс-консул Украины в Эдинбурге и Стамбуле (Его фамилию называют в числе дипломатических советников нового президента, – ред.):

- Не думаю, что этот визит станет каким-то серьезным испытанием для Владимира Зеленского. Ему в Брюсселе не готовят никаких неприятных сюрпризов. Европейцы пока хотят всего лишь установить контакт, понять нового украинского президента.

Декларации Зеленского совпадают с позицией Евросоюза в отношении нашей страны. Борьба с коррупцией, реформирование. Сразу после избрания были обвинения в его адрес в отказе от евроатлантической интеграции. Сам факт первого визита в Брюссель опровергает их. Зеленскому придется слушать и самому говорить.

Поэтому не стоит думать, что его в Брюсселе ожидают какие-то горячие дискуссии и сложные переговоры, к которым он может быть не готовым. Но и серьезных решений ожидать не стоит.

Еврокомиссия не является участником урегулирования конфликта на Донбассе. Это будет знакомство и наработка какого-то нового багажа. А то, что Зеленский встречается с уходящими натурами Евросоюза, доказывает символический характер первого визита президента Украины в ЕС.

Зеленского приезжает в Брюссель сразу после выборов в Европарламент. То есть через пару месяцев поменяются все руководители основных европейских институтов.

Уйдут президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, с которыми и намечена встреча. А кроме этого, в Европарламенте ожидается смена коалиций и смещение центров влияния.