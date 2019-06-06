Украина продлила действие двух соглашений с США еще на 6 лет

Правительство приняло инициированное Минэкономразвития решение о продлении действия двух соглашений между Украиной и США до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Эти соглашения являются важным инструментом для оказания юридической, технической и финансовой помощи Украине со стороны США в укреплении механизмов демократического управления, продолжении борьбы с коррупцией, проведении реформ в области правосудия, децентрализации, защиты прав человека, а также поддержке экономического развития нашего государства.

В рамках этих двух соглашений с 2014 года Правительство США выделило более 200 млн долларов на поддержку приоритетных секторов развития Украины.

В частности, в рамках Соглашения о содействии прозрачным процессам управления при широком участии общин, Правительство США выделило более 62 млн долларов.

Эти средства были направлены на реализацию проектов по следующим направлениям: улучшение законодательной среды в соответствии с европейскими стандартами, в том числе антикоррупционного и избирательного законодательства, рост подотчетности Правительства Украины и соблюдение норм верховенства права.

В рамках Соглашения об устойчивом экономическом развитии на широкой общественной основе Правительство США выделило более 139 млн долларов для реализации проектов для повышения доступности инвестиций для нужд среднего класса, укрепления потенциала частного сектора экономики, повышения уровня энергетической безопасности Украины, увеличения объемов сельскохозяйственного производства на основе реформ.

Продление действия этих соглашений позволит определить новые направления помощи до 2025 года, в частности: развитие кибернетической безопасности, антикоррупционной деятельности, реформирования финансового сектора, развития конкурентной экономики, борьбы с торговлей людьми, развития и усиления демократии в Украине.