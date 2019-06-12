Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.77
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.92
USD
26.43
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 июня 19, 22:25
Зеленский нанес точечные удары по «людям Порошенко»
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В понедельник, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа Петра Порошенко о назначении людей членами Высшего совета правосудия.

Как следует из текста указов № 358/2019 и № 359/2019, Владимир Зеленский отменил указы № 217 и № 218 от 13 мая 2019 года, в соответствии с которыми в ВСП попали Андрей Василенко и Михаил Исаков.

Кроме того, президент подписал указ № 357/2019, согласно которому добор в состав Высшего совета правосудия будет проведен на условиях открытого конкурса.

Как сообщалось, Владимир Зеленский взялся за кадровую метлу: первыми полетели головы губернаторов и сбушников.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил сразу два указа Порошенко.
Fraza.ua
Ещё по теме:
Саакашвили рассказал о похудении, и обиде на Порошенко.
Зеркаль: Россия не впустила в украинские порты 150 судов
Всплеск лжеминирований: в полиции объяснили, что происходит
"Батькивщина" будет голосовать за отставку Луценко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Луценко заявил: Зеленский не может инициировать его отставку
noimageКабмин уволил заместителя Супрун, Ольгу Стефанишину
noimageКучма рассказал, как воплощать в жизнь Минские соглашения
noimageУкраина и ЕБРР могут работать эффективнее, - Зеленский
noimageКомплексы "Patriot" важнее в настоящее время, чем "Javelin"
Лента новостей