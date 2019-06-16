Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.82
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.70
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 июня 19, 15:03
Моя цель - остановить войну, - Зеленский
переговоры
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности Специальной мониторинговой миссии в Украине, в урегулировании ситуации в Донбассе.

Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население.

"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал он.

По словам Главы государства, для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности относительно активизации мирного процесса на Минской площадке.

"Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй Президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил убеждение в необходимости двигаться дальше с целью достижения конкретных ощутимых результатов, чтобы "довести этот процесс до финала".

Владимир Зеленский также поделился воспоминаниями о своей поездке на линию разграничения в первые дни после вступления в должность. Он подчеркнул, что побывал на востоке не только для того, чтобы увидеть, в каких условиях служат украинские военнослужащие, но и для того, чтобы лично поддержать защитников.

Со своей стороны Мирослав Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.
censor.net.ua
Ещё по теме:
В Черкассах пытались прорваться к выступающему Порошенко
Алабама вводит самый радикальный запрет абортов
Меркель и Зеленский обсудили судьбу Минского формата
Зеленский встретился с сенатором США Портманом. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Названо число погибших от мин на Донбассе
noimageИтоги 15 июня: Футбольный триумф и Зеленский в Мариуполе
noimageГлавой Херсонской ОГА станет 41 номер из списка Слуги Народа
noimageУкрпочта попала в скандал из-за “благотворительности”
noimageПутин относится к Зеленскому с уважением, - Медведчук
Лента новостей