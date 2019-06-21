Зеленский рассказал о встрече с Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что недавно провел встречу с богатейшим украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Детали встречи глава государства пообещал раскрыть немного позже.

- Да, встречался с Ахметовым. Уже была встреча. Завтра расскажу. Именно завтра, потому что завтра у нас есть встреча с бизнесом украинским. И я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем мы настаивали и будем настаивать, - заявил Зеленский в комментарии "Украинской правде".

По его словам, Ахметов уже знает об отмене "Роттердам +". Также стороны обсудили вопросы демонополизации.

- Это много всего. Это не политические вещи – никаких договоренностей. То, что мы отменяем "Роттердам +", все об этом знают – и это будет. И будет демонополизация – и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают. Но есть другая сторона: для каждого из нас очень важно сейчас вкладывать деньги в Украину. Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине – поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину, – объяснил Зеленский.

На этой неделе случилась трагедия. В ночь на 29 мая на шахте "Лисовой" произошел обвал, погибли два горняка. СМИ увидели в этом повторение сюжета "Слуги народа", где в одной из серий происходит похожая трагедия на той же шахте.