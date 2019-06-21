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Украина
20 июня 19, 14:48
Филарет восстановил Киевский патриархат
Патриарх Филарет
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Также патриарх решил отменить признание ПЦУ

Патриарх Филарет на созванном Соборе УПЦ КП принял решение восстановить существование Киевского патриархата, а также отменил признание ПЦУ.

Об этом сообщает Украинская правда.

Известно, что собранный Филаретом Собор отметил постановление поместного Собора от 15 декабря 2018 года, которым ликвидировали УПЦ КП.

В новом постановлении указано, что УПЦ КП зарегистрирована как государственный орган и продолжает существовать.

Главой УПЦ КП останется сам Филарет..


Напомним, в четверг, 20 июня в Свято-Владимирском соборе Киева проходит поместный собор УПЦ КП, на котором пытаются восстановить Киевский патриархат. Филарет открыл Собор и указал, что собрались все в сложное время, когда церковь разделяют, а против КП ведут борьбу. На Собор приехали гости из США и Германии

bigmir.net
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