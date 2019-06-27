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Новости
Украина
26 июня 19, 16:08
Зеленский согласовал документы о порядке применения ВСУ
владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны.

В частности, эти документы определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных Сил, других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства заслушал доклад начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в ВСУ, их реформирования и путей решения проблемных вопросов.

Владимир Зеленский отметил необходимость повышения интенсивности внедрения оборонной реформы.

"Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ", - отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал Президент.

По словам главы государства, необходимо повысить престиж военной службы и создать для этого все условия. Главным при этом является достойное и стабильное денежное обеспечение, жилищные условия и реализация пакета социальной поддержки военнослужащих.

"Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране", - отметил Президент.

Также Глава государства отметил, что в зоне проведения ООС необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, участвующих в операции.

"Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить командирам всех уровней максимальную инициативу и полномочия в принятии решений - с четкой ответственностью за результаты их выполнения", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент обратил внимание Генштаба ВСУ на необходимость принятия мер, направленных на недопущение возникновения на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций. Прежде всего речь идет о предотвращения диверсий и терактов.

Также Глава государства ознакомился с работой Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины.
censor.net.ua
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