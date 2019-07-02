Порошенко подписывал в Константинополе тайные соглашения

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что Томос об автокефалии не выгоден украинской поместной церкви, в чем есть частица вины экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявил Филарет в интервью журналистке Наталье Влащенко, опубликованном 1 июля на странице телеканала ZIK в Facebook, передает Цензор.НЕТ.



"Сказать, что виноват кто-то один нельзя. Виновен и президент (Порошенко. - Ред.) Он (Порошенко. - Ред.) подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал. В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что вселенский патриарх имеет на территории Украины ставропигийные объекты, то есть церковные монастыри, храмы, которые непосредственно подчиняются не предстоятелю украинской церкви, а вселенскому патриарху. Я об этом не знал", – заявил он.



По словам Филарета, пока вселенскому патриархату передали только Андреевскую церковь, но, по данным СМИ, ей должны передать "еще много монастырей", в том числе Успенскую церковь во Львове. Почетный патриарх добавил, что Украина пока не должна ничего выплачивать Вселенскому патриархату.

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Ранее сегодня Почетный Патриарх Филарет объявил о создании так называемого "Синода Киевского патриархата", в который сейчас входят пятеро архиереев.

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Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

"Но по данным "Вестей", не мои слова, а "Вестей", мы должны платить в долларах. Я выступаю против того, чтобы Украинская православная церковь попала в зависимость от Константинопольского патриарха. И мы имеем одну церковь, зависимую от Москвы, а другую церковь, зависимую от Константинополя", – подчеркнул он.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

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