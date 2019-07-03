Против Шария и Клюева: в Киеве проходит акция Хватит терпеть

В Киеве на Майдане Независимости началась акция “Терпеть больше нельзя“, из-за того, что Анатолия Шария и Андрея Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты и теперь они будут принимать участие в выборах в парламент.

Об этом сообщает Lb.ua.

Акция началась в 20:00 по киевскому времени.













В описании акции указано, что российского пропагандиста Шария и “шестерку Януковича Клюева“ зарегистрировали кандидатами в депутаты, несмотря на то, что они не жили в Украине на протяжении пяти лет, как положено законом.

" ...они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни, - говорится в сообщении.

Акция началась в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что активисты Национальных дружин устроили акцию-перформанс в центре Харькова. На площади Конституции установили виселицы и повесили на них чучела с фотографиями депутатов.