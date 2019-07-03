Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.57
USD
26.17
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 июля 19, 22:19
Против Шария и Клюева: в Киеве проходит акция Хватит терпеть
Хватит терпеть
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Собралось около 150 участников, они начали жечь файера.

В Киеве на Майдане Независимости началась акция “Терпеть больше нельзя“, из-за того, что Анатолия Шария и Андрея Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты и теперь они будут принимать участие в выборах в парламент.

Об этом сообщает Lb.ua.

Акция началась в 20:00 по киевскому времени.




В описании акции указано, что российского пропагандиста Шария и “шестерку Януковича Клюева“ зарегистрировали кандидатами в депутаты, несмотря на то, что они не жили в Украине на протяжении пяти лет, как положено законом. 

" ...они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни, - говорится в сообщении. 

Акция началась в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что активисты Национальных дружин устроили акцию-перформанс в центре Харькова. На площади Конституции установили виселицы и повесили на них чучела с фотографиями депутатов.
bigmir.net
Ещё по теме:
Майдан: показания дал экс-руководитель спецотряда Омеги
"Киевпрайд-2019": В Киеве проходит Марш равенства: видео
Марш равенства в Киеве эвакуируют: Прогремел взрыв
На пожаре в Парижа пострадали десятки человек, есть жертвы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В КСУ назначили дату рассмотрения закона о люстрации
noimageКурс валют на 3 июля: гривна вернулась к росту
noimageТеряем безвизы. Украина в рейтинге паспортов
noimageВ аэропорту «Борисполь» открылся хостел с капсулами для сна
noimageЭкс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому
Лента новостей