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Новости
Украина
3 июля 19, 09:58
На одесские пляжи заплыли опасные скаты. ВИДЕО
скат-хвостокол
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В Одессе заметили опасных скатов-хвостоколов. Как выяснили журналисты сразу четырех непрошеных гостей сняли на пляже Дельфин.

В Одессе заметили опасных скатов-хвостоколов. Как выяснили журналисты, сразу четырех непрошеных гостей сняли на пляже «Дельфин».

Видео опубликовал в «Фейсбуке» один из отдыхающих – ученый Юрий Караванский.

Как цитирует его РБК-Украина, «скаты-хвостоколы опасны, если их попытаться взять в руки или неосторожно наступить, когда они отдыхают».

Отмечается, что скаты заплыли сюда случайно. Их увидели в нескольких метрах от берега.

Автор видео сообщает, что «скаты очень пугливы и не будут сидеть среди купающихся людей. Утром пляжи пустые и молодняк, видимо, решил прогуляться». По его словам, «шума они не любят, поэтому вряд ли на него можно наткнуться днем на оживленном пляже».

Также отмечается, что «в случае попадания в организм человека яда после такого ранения, возможно появление судороги, может остановиться дыхание, пострадавший может потерять сознание, и вплоть до летального исхода».
Fraza.ua
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